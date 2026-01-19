En Inglaterra, Prabowo preside una reunión para discutir el control de las áreas forestales

Londres, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto tomó la delantera reunión limitada A través de videoconferencia para discutir los avances en la aplicación de la ley. área forestal nacional el lunes 19 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo hablará en el Foro Económico Mundial de Davos el 22 de enero de 2026



La reunión se celebró en medio de la agenda de la visita de trabajo del presidente Prabowo a Londres, Inglaterra.

Secretario de Gabinete o Teddy, secretario del gabinete Indra Wijaya en su declaración escrita explicó que a la reunión asistieron varios miembros del Gabinete Rojo y Blanco que se encontraban en Yakarta.

Lea también: Antes de volar a Londres, esto es lo que discutieron Prabowo y Dasco en la base aérea de Halim



«Presidente Prabowo Subianto «Celebró una reunión limitada por videoconferencia con varios miembros del Gabinete Rojo y Blanco que estaban en Yakarta, incluido el Fiscal General, el Ministro de Defensa, el Ministro de Asuntos Agrarios y Planificación Espacial/Jefe de BPN, el Ministro de Derecho, el Ministro de Estado y el Jefe de BPKP, el lunes 19 de enero de 2026», dijo el Secretario del Gabinete Teddy.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, encabezó la reunión desde Inglaterra

Lea también: Prabowo vuela a Inglaterra para encontrarse con el rey Carlos y echar un vistazo a su agenda



El secretario del Gabinete, Teddy, dijo que el presidente Prabowo presidió la reunión acompañado por varios ministros que también estaban de visita de trabajo en Londres. Entre ellos se encuentran el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono, el Ministro de Asuntos Forestales Raja Juli Antoni y el Secretario del Gabinete Teddy Indra Wijaya.

Además, el Secretario del Gabinete, Teddy, explicó que en la reunión se discutió específicamente el progreso del trabajo del Grupo de Trabajo de Control del Área Forestal.

«La reunión discutió el desarrollo del Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales que fue formado por el presidente Prabowo en enero de 2025, o dos meses después de su toma de posesión como presidente de la República de Indonesia», dijo.

La decisión del Presidente Prabowo de presidir esta reunión estratégica desde el extranjero confirma que la agenda para el control de las áreas forestales es una prioridad nacional, además de reflejar la seriedad del gobierno en fortalecer la seguridad jurídica, mejorar el medio ambiente y estructurar los activos estatales en el sector forestal.