En Indonesia hay 42.369 internados islámicos, todos ellos privados, que requieren gran atención.

Jacarta – El ministro de Religión (Menag), Nasaruddin Umar, destacó la importancia de prestar una mayor atención al mundo de la educación. internado que ha sido la columna vertebral de la educación religiosa en Indonesia. Dijo que el número de internados islámicos en el país asciende a más de 42 mil instituciones, todas ellas de carácter privado.

Ministro del Interior Tito, Ministro de Religión Nasaruddin, Ministro coordinador del Primer Ministro Muhaimin, Ministro del PUPR Doddy y Ministro del PPPA Arifah

«El número de internados islámicos en Indonesia es muy grande, llegando a 42.369. Todos ellos son privados, ninguno es público. Sólo alrededor del 5 por ciento de las madrasas estatales, mientras que el otro 95 por ciento son privados. Mientras tanto, las escuelas públicas son lo contrario, el 95 por ciento son estatales y el 5 por ciento son privadas», dijo Nasaruddin Umar en Yakarta, el martes (14/10/2025).

Según Nasaruddin, fortalecer la infraestructura de los internados islámicos no consiste solo en construir instalaciones físicas, sino que también es una forma de protección estatal para los estudiantes que estudian en instituciones religiosas. Destacó el incidente del colapso del edificio de la sala de oración en uno de los internados islámicos en Java Oriental como un recordatorio de que la seguridad y la idoneidad de los edificios en el entorno de los internados islámicos deben ser una prioridad.

«El caso que ocurrió ayer en un internado islámico en Java Oriental es un recordatorio para todos nosotros. Lo importante es no permitir que casos como este vuelvan a ocurrir. Queremos garantizar la seguridad y la idoneidad de los edificios en los internados islámicos en toda Indonesia», enfatizó.

El Ministro de Asuntos Religiosos también expresó su agradecimiento al presidente Prabowo Subianto por su rápida respuesta y apoyo real para fortalecer el mundo de los internados islámicos.

«En nombre de la comunidad de los internados islámicos, agradezco al presidente Prabowo que fue tan rápido en dar instrucciones a todos y agregar un poco al presupuesto. Esto es prueba de la atención del estado a la educación en los internados islámicos», dijo Nasaruddin.

Sinergia de tres ministerios para internados islámicos seguros y decentes

Como seguimiento de la atención del gobierno al mundo de los internados islámicos, tres ministerios: el Ministerio de Religión, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública (PUPR) y el Ministerio del Interior (Kemendagri), firmaron un acuerdo conjunto sobre sinergia para la implementación de la infraestructura educativa de los internados islámicos, el martes (14/10/2025) en Yakarta.

A través de este acuerdo, los tres ministerios fortalecerán la coordinación en el intercambio de datos e información sobre internados islámicos, el apoyo técnico para la confiabilidad de la construcción y el saneamiento ambiental, así como la asistencia en la emisión de Aprobaciones de Construcción (PBG) para instituciones de internados islámicos.

El ministro del PUPR, Doddy Hanggodo, dijo que su partido asumiría un papel técnico para garantizar que todos los edificios de internados islámicos fueran seguros y cumplieran con los estándares de construcción.