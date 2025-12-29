En el vigésimo aniversario del Memorando de Entendimiento de Helsinki, los miembros de la RPD recuerdan que se debe mantener la paz en Aceh

Jacarta – Azis Subekti, miembro de la Comisión II de la RPD de RI, facción Gerindra, recordó el 20º aniversario del Memorando de Entendimiento (MoU) helsinki debería ser un momento de reflexión seria para país en el cumplimiento de todas las promesas paz a la gente Aceh.

Se considera que la paz que se ha mantenido durante dos décadas debe fortalecerse mediante el cumplimiento de los compromisos del país en términos reales.

Azis enfatizó que dos décadas después de la firma del MoU de Helsinki, Aceh ha demostrado que la paz es la opción correcta. Las armas han estado en silencio durante mucho tiempo, la vida social se está recuperando gradualmente y el desarrollo se está llevando a cabo de manera más abierta.

El gobernador de Aceh, Muzakir Manaf, inspeccionó directamente la llegada de ayuda a las víctimas

Según él, la paz en Aceh no es sólo un acontecimiento del pasado, sino una promesa política y moral para el país. La paz sólo será fuerte si va acompañada de un sentido de justicia y prosperidad que la comunidad sienta directamente.

«La declaración del gobernador de Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), que afirma que el cumplimiento del compromiso del gobierno central sólo ha alcanzado alrededor del 35 por ciento debe leerse como una voz honesta en el terreno, no sólo como una queja política», dijo Azis en su declaración, citada el martes 30 de diciembre de 2025.

«Especialmente en lo que respecta a la provisión de tierras para los excombatientes, este problema continúa reapareciendo porque la burocracia vuelve al punto de partida cada vez que hay un cambio en el liderazgo del ministerio», continuó.

Azis también mencionó el incidente con el izamiento de la bandera de Bulan Bintang que luego fue controlado por oficiales del TNI. Según Azis, este incidente debe abordarse con más empatía y amplitud.

«Esto no es simplemente una cuestión de símbolos, sino más bien una expresión de ansiedad social que no ha sido completamente resuelta. La historia de las zonas post-conflicto muestra que cuando la prosperidad se queda atrás, los símbolos son a menudo el último lenguaje para transmitir decepción», afirmó.

Por lo tanto, Azis enfatizó que mantener la paz en Aceh no es suficiente sólo con utilizar un enfoque de seguridad. El Estado, afirmó, debe presentarse de una manera más humana a través de un enfoque de bienestar coherente y justo.

«La integración económica de los excombatientes, garantizando tierras, empleos y medios de vida dignos, no es sólo una obligación administrativa, sino la base principal para una paz a largo plazo», subrayó.

En este contexto, Azis cree que el gobierno del presidente Prabowo Subianto tiene un impulso importante para completar los deberes históricos en Aceh.



El gobernador de Aceh, Muzakir Manaf o Mualem, supera las inundaciones en Aceh Tamiang