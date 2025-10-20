En el tercer trimestre de 2025 ya son 3,1 millones de usuarios, échale un vistazo a la estrategia de BTN para desarrollar Bale

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) continúa impulsando el rendimiento para aumentar la financiación de terceros. Uno de ellos es convertirse en el patrocinador principal de Yokjakarta, conocido como un evento anual llamado Remember November 2025.

Esta vez Yokjakarta está presente como un festival que presenta una combinación de valores culturales, arte y el estilo de vida de Yogyakarta en la ciudad metropolitana de Yakarta, los días 22 y 23 de noviembre de 2025 en Gambir Expo Kemayoran. BTN apoya este evento convirtiéndose en el socio oficial de venta de entradas a través de solicitud Bola por btn.

El SEVP Digital Business BTN, Thomas Wahyudi, proyecta que alrededor de 5.000 personas podrían convertirse en nuevos clientes de BTN del total estimado de 30.000 visitantes en dos días.

«Nuestra estimación optimista es que alrededor de 5.000 personas se convertirán en nuevos clientes de BTN, especialmente entre compradores de billetes y adquisiciones directas en el lugar (adquisición en el acto),», dijo Thomas, citado de su declaración del lunes 20 de octubre de 2025.

Además, dijo Thomas, la participación de BTN en festivales de arte y cultura como Remember November Yokjakarta es uno de los esfuerzos de la compañía para fortalecer la posición de balé by BTN como una solución financiera y de estilo de vida integral. Esto es lo que subyace a la transformación digital de balé por parte de BTN, con una de sus estrategias, es decir, presentar características de estilo de vida para complementar los privilegios existentes, es decir, el acceso completo al ecosistema de la vivienda.

Se espera que los esfuerzos por acercarse a la comunidad a través de un enfoque de estilo de vida puedan introducir la imagen de BTN como un banco moderno con servicios digitales transformadores capaces de satisfacer las diversas necesidades de los clientes, fortaleciendo así la base para el crecimiento en el número de usuarios y balé por transacciones de BTN en el futuro. En cuanto al número de usuarios Bale por BTN Hasta el tercer trimestre de 2025, ha alcanzado más de 3,1 millones con un valor de transacción de hasta 71 billones de IDR.

«BTN ha desarrollado una aplicación que integra el ecosistema de vivienda al que puede acceder cualquier persona y en cualquier momento, a través de una sola aplicación. Por supuesto, los clientes también tienen otras necesidades relacionadas con la vivienda que deben satisfacer, desde el pago de facturas mensuales como electricidad, agua, etc., hasta las necesidades diarias que incluyen entretenimiento y estilo de vida. Al brindar la mejor experiencia con Bale by BTN, se espera que los clientes se sientan cómodos realizando transacciones con Balé by BTN, sea cual sea el tipo de necesidad», concluyó Tomás.