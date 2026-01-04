Karawang, VIVA – El pico del flujo de retorno para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) se produjo en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek (Japek), Java Occidental, el domingo (1/4/2026) por la noche. La densidad de vehículos fue monitoreada desde la dirección de Cikampek hacia el área de Jabodetabek, con condiciones de tráfico intenso.

Lea también: La segunda ola de retorno de las vacaciones de Navidad comienza a verse en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek



El seguimiento sobre el terreno muestra colas de vehículos serpenteando en varios puntos de la autopista de peaje. El gran volumen de vehículos hace que la velocidad de los vehículos se estanque y ocasionalmente se detenga, especialmente en varios kilómetros cruciales de rutas de contraflujo.



En el pico del reflujo de Nataru, la carretera de peaje Yakarta-Cikampek está congestionada Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

Lea también: Cola serpenteante en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek, área de descanso km 57 abierta y cerrada forzada



Uno de los puntos de congestión se puede ver en la carretera de peaje Yakarta-Cikampek Kilómetro 55. En este lugar, los vehículos llenan todos los carriles y avanzan muy lentamente debido al creciente flujo de vehículos desde el este hacia Yakarta y sus alrededores.

La congestión del tráfico fue provocada por el movimiento de miles de viajeros y turistas que regresaban a sus zonas de origen después de pasar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en varias zonas al este de la isla de Java.

Lea también: Cuidado con los atascos en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek durante la próxima semana debido a las reparaciones de la carretera



Aunque se observó que el flujo de tráfico era intenso, hasta el domingo (1/4/2026) por la tarde los agentes no habían implementado la ingeniería de tráfico en forma de un sistema de contraflujo en la autopista de peaje Yakarta-Cikampek. El flujo de vehículos se sigue realizando con normalidad con control de tráfico por parte de agentes en el terreno.

Se estima que el volumen de vehículos seguirá siendo alto hasta el domingo por la noche, cuando finalicen las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Está previsto que los trabajadores y funcionarios estatales (ASN) regresen a sus actividades normales a partir del lunes, por lo que se prevé que el flujo de retorno continúe. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Karawang)