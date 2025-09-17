En el pasado, Prabowo, ahora Djamari Chaniago, fue nombrado ministro coordinador de política y seguridad

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subanto oficialmente inaugurado Djamari Chaniago como ministro coordinador de política y seguridad (Menko Polkam) en el Palacio del Estado, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025 por la tarde.

Leer también: Esta es la tarea de Qodari después de ser designado como Jefe de Gabinete Presidencial



Esta inauguración atrajo la atención pública, porque Djamari fue registrado una vez como uno de los generales que participó en la decisión del despido de Prabowo de los militares en 1998.

Antes de servir como Ministro Coordinador de Política y Seguridad, Djamari reemplazó a Budi Gunawan (BG), quien fue retirado por Prabowo en la reorganización del gabinete el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Mensaje de Prabowo al Ministro Coordinador de Política y Seguridad Djamari: Use la vida restante en beneficio de la nación



Momentos que hablan del departamento

La procesión de inauguración tuvo lugar solemnemente al leer el juramento del cargo. Prabowo dictó el juramento que luego fue seguido por Djamari Chaniago y otros funcionarios que fueron nombrados juntos.

Leer también: Yusril: El presidente llama al equipo de búsqueda de datos de demostración que no es necesario formar



«Juro por ser leal a Uud 1945, llevar a cabo todas las reglas de las reglas por el bien del Darma en la nación y la nación. Mantendré la ética del departamento, trabaje bien, plena responsabilidad», dijo Djamari después del presidente.

El historial militar de Djamari Chaniago

Djamari Chaniago nació en Padang, West Sumatra, el 8 de abril de 1949. Se graduó de la Academia Militar en 1971 y siguió una carrera militar hasta que alcanzó el rango final de teniente general. Se han llevado a cabo una serie de posiciones importantes, que incluyen:

Pangdam III/Siliwangi (1997-1998)

Pangkostrad (1998-1999)

Diputado KSAD (1999-2000)

Jefe de Gabinete del Estado Mayor General de TNI (2000-2004)

Además, también fue miembro de la Asamblea Consultiva Popular (MPR) de la Facción de Delegación Regional de Java Occidental (1997-1998) y la facción ABRI (1998-1999).

Paper en la Junta Honoraria del Oficial (DKP)

El nombre Djamari se adjunta a la historia del despido de Prabowo Subianto de Abri. Fue miembro del Consejo Honorario de Oficiales (DKP) que en 1998 decidió que Prabowo cometió violaciones con respecto a la operación de secuestro activista de 1997-1998.



Viva militar: teniente general (ret.) Djamari Chaniago

Además de Djamari, DKP también estaba lleno de varios oficiales de alto riesgo, incluidos Subagyo Hadisiswoyo, Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono (Sby), Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara y Arie J. Kumaat. La decisión de DKP en ese momento condujo al despido de Prabowo de los militares.

Dos décadas más después, la situación ahora cambió. Se confiaba en Djamari Chaniago, quien solía firmar el despido de Prabowo, para ocupar el asiento estratégico del Ministro Coordinador de Política y Seguridad en el gobierno dirigido por el propio Prabowo.

Esta inauguración no es solo un foco político, sino que también abre un nuevo capítulo de relaciones entre dos figuras militares que tienen un largo camino histórico en la dinámica indonesia.