En el pasado, escenarios falsos en el caso de Sambo, ahora el general de brigada Budhi Herdi ingresó al equipo de reforma de la policía nacional

Yakarta, Viva – Jefe general de la policía nacional Listyo sigit prabowo formar un equipo de transformación Reforma polri. Uno de sus miembros es el jefe de la Oficina de Cuidado de Personal SSDM POLRI (Karowatpers), Brigjen Budhi Herdi.

Leer también: Dasco dijo que no había representantes del DPR que ingresó al Comité de Reforma de la Policía Nacional.



Budhi se convirtió en uno de los 52 oficiales designados por el jefe de la policía nacional para participar en el equipo de transformación de reforma POLRI basado en el Jefe de la Policía Nacional número 2749/IX/2025.

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta se convirtió en miembro de la sección de transformación de la organización bajo el liderazgo del inspector general Anwar.

Leer también: Forma del equipo de reforma de la policía nacional, se recuerda al jefe de la policía nacional que no sea solo una jerga





Fuente: Viva/Andrew Tito

La figura de Budhi Herdi estaba en el centro de atención como resultado de estar involucrado en el caso de asesinato premeditado cometido por el antiguo Prolice Propam Kadiv, Bote ferdy.

Leer también: El jefe de la policía nacional fue contundente sobre el primer paso en el equipo de reforma de la policía nacional, dijo



En el informe de Viva, Budhi Herdi, que luego se desempeñaba como jefe de policía del metro del sur de Yakarta, contribuyó a difundir el escenario falso planeado por Ferdy Sambo.

Como resultado de esto, el jefe de la policía nacional despidió a Budhi desde su posición como jefe de policía del metro del sur de Yakarta. A través del número de carta de telegrama ST/1751/VIII/KEP./2022, Budhi fue transferido como Pamen Yanma Polri.

Además de Budhi, había otros 23 policías que fueron retirados de su posición. Cada uno del personal de Divpropam 10, el personal de Investigación Criminal 2, personal de Korbrimob Bko ProPam 2, Metro Polda/Policía Central de Java 9 y personal de la policía regional de Java Central BKO PROPAM 1.

Budhi incluso tuvo una colocación especial (Patsus) en Mako Brimob. Fue considerado que viola el Código de Ética relacionado con la investigación del caso de asesinato. Brigadier j.

En resumen, a Budhi Herdi nuevamente se le dio la confianza para servir en la policía en diciembre de 2023. La asignación estaba contenida en el número de carta de telegrama ST/2750/XII/Kep./2023 de fecha 7 de diciembre de 2023.



Ferdy Sambo, Reconstrucción del Brigadier J Murder

Un año después, Buhi recibió una promoción que originalmente se desempeñaba como Kabagyanhak Rowatpers SSDM Polri fue nombrado Karowatpers SSDM Polri.

El Jefe de la Carta de Telegrama de la Policía Número de ST/25/XI/KEP/2024 firmado por el Inspector General de la Policía Nacional Dedi Praseteto del 11 de noviembre de 2024.

Con su nuevo puesto, Budhi Herdi tenía derecho a una promoción de un nivel, desde el Comisionado Senior (Kombes) hasta el General de Brigada (Brigjen) alias General 1.