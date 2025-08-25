En el pasado, Bucin ahora estaba divorciado, mira el viaje de amor de Pratama Arhan y Azizah Salsha

VIVA – La historia de amor entre el futbolista del equipo nacional indonesio, Pratama Arhany celebridad Azizah salshaque una vez estuvo lleno de momentos románticos, ahora terminó en la mesa del divorcio. Después de dos años de matrimonio, Arhan solicitó el divorcio al Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, con el número de caso 4274/PDT.G/2025/PA.TGRS el 1 de agosto de 2025.

La audiencia inaugural celebrada el 25 de agosto de 2025 tuvo lugar sin la presencia de ambas partes, y la decisión de Verstek fue dictada porque Azizah estaba ausente.

El público también estaba ocupado discutiendo el final de la relación que fue apodada «bucina», en medio de especulaciones sobre las razones del divorcio, incluido el tema de la infidelidad que no se ha confirmado.

El comienzo de la reunión en Camboya

Su viaje de amor se deriva de la reunión accidental en Camboya cuando Azizah, la hija del político Andre Rosiade, asistió a los Juegos SEA con su padre.

La reunión no dejó una profunda impresión hasta que se volvieron a encontrar en Japón. En ese momento, Azizah estaba acompañando a su hermana que se unió a la Academia ASIOP FC Football, mientras Arhan jugaba para el Tokyo Verdy Club.

Andre Rosiade facilitó su introducción oficial, aunque Arhan había mostrado interés previamente a través de varias señales.

Matrimonio en Tokio

Después de recibir la bendición de la familia, Arhan y Azizah celebraron una boda en Tokio, Japón, el 20 de agosto de 2023. Este matrimonio atrajo la atención pública porque ambos rara vez se vieron juntos antes, sin una cercanía significativa.

Después del matrimonio, Azizah había vivido en Japón con Arhan, que todavía estaba jugando para un club local, antes de finalmente someterse a relaciones a larga distancia.

Momento de bucina viral

La intimidad de Arhan llamó la atención el 9 de septiembre de 2023, cuando el equipo nacional U-23 compitió contra China Taipei en el estadio Manahan, Surakarta. Después de anotar, Arhan lo celebró chupando un pulgar y peinándose el cabello, un gesto que se decía imitar los hábitos de Azizah.

También formó la carta «A» con los dedos, besó el anillo de bodas y arrojó el símbolo del corazón en las gradas donde estaba Azizah.

El centro de atención de la cámara captura la camisa interior que lee el nombre de Azizah y su fecha de boda. Celebraciones similares continúan repitiendo en los siguientes partidos, lo que hace que el público fascine por el gesto «bucina» de Arhan.

Divorcio impactante

Desafortunadamente, la felicidad no duró mucho. Justo en el segundo aniversario de bodas, surgieron la noticia del divorcio. La demanda presentada por Arhan provocó especulación en las redes sociales, y los internautas destacan sus momentos íntimos en el pasado.

Aunque no se ha anunciado la razón oficial, el tema de la infidelidad es un tema candente, aunque los dos no han dado una declaración oficial. Azizah solicitó una vez oración y privacidad a través de las redes sociales en agosto de 2024, lo que indica que hay un problema en su hogar.

Esta historia es un recordatorio de que detrás del foco público, las relaciones personales a menudo mantienen una dinámica complicada. El público ahora está esperando más desarrollos, al tiempo que recuerda los dulces momentos que esta pareja ha demostrado.