En el nuevo año, perdamos el sentido del rumor.







Una mujer de unos treinta años fue brutalmente agredida por una turba enfurecida en Malwani después de ser confundido con un secuestrador de niños, según un informe del mediodía. El incidente ocurrió en la localidad de la iglesia de Malwani cuando la mujer, residente de Charkop, fue a encontrarse con un amigo cercano para felicitarle el Año Nuevo. El teléfono móvil de su amiga estaba apagado y la casa que intentaba localizar fue encontrada cerrada.

Mientras intentaba localizar la casa, esta mujer entró sin darse cuenta en un barrio pobre cercano, donde su presencia inmediatamente despertó sospechas entre los lugareños. En cuestión de minutos, se extendió el rumor de que ella era una «levantadora de niños».

Antes de que pudiera explicarse, los residentes supuestamente la agarraron y comenzaron a agredirla. Incluso recibió un puñetazo en la cara.

En el informe se cita a un inspector de alto rango que insta al público a no tomarse la justicia por su mano, informar a la policía y, lo más importante, nunca creer en los rumores.

Esto último debe respetarse estrictamente, ya que este incidente demuestra en sí que los rumores pueden ser extremadamente peligrosos y pueden provocar disturbios, agresiones y ataques en los que el objetivo puede perder la vida. Además, un rumor puede parecer pequeño al principio, pero se magnifica cuando hay multitud. La información errónea, el pánico, el miedo y ese miedo transformado en ira y enfado pueden tener consecuencias importantes para el objetivo.

Ahora echemos gasolina a esta mezcla (que son las redes sociales) y tendremos una catástrofe de enormes proporciones. Esta es precisamente la razón por la que la policía le dice a la gente que no contagie rumores a través de internet o creer en los rumores de las redes sociales cada vez que hay un incidente o la ciudad está tensa por cualquier motivo. Saben exactamente el infierno que puede estallar.

A medida que avanzamos hacia el Año Nuevo decimos: conserve su sentido del humor y pierda el sentido de los rumores.





