En el momento en que un conductor de motocicleta fue asesinado por un transporte público JakLingko en Cilangkap, ¡la causa fue no adelantar!

Yakarta, VIVA – Viral en las redes sociales, un ciclista motor llamado fallecido atropellar transporte publico de jakling. Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @warungjurnalis.

En su publicación se afirma que este accidente fatal ocurrió en Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, al este de Yakarta. Se dice que el incidente ocurrió esta mañana. El accidente involucró a una motocicleta con matrícula B4531TBV y un transporte público JakLingko con matrícula B1826BP.

«El motociclista fue asesinado por un transporte público JakLingko en Cilangkap», dijo en el relato del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, respecto a este asunto la policía también se pronunció. El jefe de la Unidad de Accidentes de Tráfico de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, el comisionado adjunto de policía, Darwis Yunarta, confirmó el incidente. Dijo que en el momento del incidente el conductor de dos ruedas que murió intentaba adelantar al transporte público JakLingko. En ese momento, el transporte público de JakLingko avanzaba lentamente.

«Entonces la moto quería adelantar a JakLingko, JakLingko iba lento, verdad», dijo Darwis.

Sin embargo, lamentablemente resultó que había otra moto que venía en dirección contraria. Como resultado, la moto que adelantaba resultó rozada y finalmente cayó al asfalto.

«Bueno, justo al lado de JakLingko, quería adelantar a JakLingko desde la dirección opuesta, había otra motocicleta, finalmente chocó con otra motocicleta y luego cayó. Cuando cayó frente a JakLingko, terminó siendo atropellado por JakLingko», dijo.

Dijo además que este caso todavía está siendo manejado por su partido. Según los datos recopilados, la víctima fue identificada como Rahmat Juniarto. La víctima sufrió heridas en la cabeza, nariz, cara, manos, estómago y piernas.