En el momento en que Erdogan le pidió al primer ministro italiano Meloni que dejara de fumar, Macron se rió: ¡De ninguna manera!

El Cairo, VIVA – Se produjo un momento único cuando los líderes mundiales se reunieron para encontrar una solución para la paz en Medio Oriente en Sharm el-Sheikh, Egipto, el presidente turco, Recep Tayyip. Erdogan Al parecer encontró un nuevo «objetivo» en la campaña antitabaco del que sigue haciendo eco.

Erdogan, en una conversación informal al margen de la cumbre de paz de Gaza en Egipto destinada a poner fin a la guerra en Gaza, reprendió la costumbre de de fumar Primer Ministro de Italia Giorgia Meloni. Erdogan le dijo a Meloni que encontraría una manera de lograr que dejara de fumar.

«Te vi bajar del avión. Tenías un aspecto estupendo. Pero tuve que hacerte dejar de fumar», se escucha a Erdogan decirle a Meloni en una grabación difundida por la Agencia de Noticias. sinceridad reportado NDTV, Viernes.

El presidente turco, Erdogan, reprende el hábito de fumar de la primera ministra italiana, Georgia Meloni

El presidente francés, Emmanuel Macron, que estaba junto a ellos, rápidamente acabó con las esperanzas de Erdogan y se rió diciendo: «¡De ninguna manera!». Erdogan sabe que Meloni fuma mucho.

Meloni advirtió que dejar de fumar podría hacerlo menos amigable y dijo: «Lo sé, lo sé. No quiero matar a nadie».

El primer ministro italiano, en un libro basado en una serie de entrevistas, admitió que fumar le ayudó a vincularse con los líderes mundiales, incluido el presidente tunecino Kais Saied.

Mientras tanto, Erdogan ha prometido darle a Türkiye un futuro libre de humo. A través de la nueva campaña nacional «Türkiye sin humo», Ankara está elaborando un plan de acción 2024-2028 para crear conciencia, apoyar los esfuerzos para dejar de fumar y proteger a los jóvenes del tabaquismo.

Meloni y Erdogan formaron parte de una cumbre en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, cuyo objetivo era apoyar el alto el fuego alcanzado en Gaza, poner fin a la guerra entre Israel y Hamas y desarrollar una visión a largo plazo para gobernar y reconstruir el devastado territorio palestino.

La reunión pareció diseñada para conseguir apoyo internacional a la visión del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la guerra.