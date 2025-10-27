En el momento en que el techo del campo de pádel de Meruya se desplomó debido al fuerte viento, los visitantes huyeron presas del pánico

Jacarta – Lluvia acompañado de torrentes vientos fuertes que azotó la zona occidental de Yakarta provocando tejados campo cayó en la zona de Taman Villa Meruya colapsadoDomingo 26 de octubre de 2025.

El incidente se produjo cuando cayeron fuertes lluvias y fuertes vientos azotaron la zona residencial de élite. Como resultado, los tejados de seis pistas de pádel y tenis se derrumbaron por el viento. Afortunadamente no hubo víctimas en este incidente.

«No hubo muertos ni heridos», dijo el jefe de policía de Kembangan, el comisionado de policía Taufiq, cuando se confirmó el lunes 27 de octubre de 2025.

Se desplomó el techo de la pista de pádel de Meruya

Los agentes de policía acudieron inmediatamente al lugar tras recibir un informe de la dirección. El área del campo ya no se puede utilizar. Mientras tanto, el alcalde de Yakarta Occidental, Uus Kuswanto, también visitó el lugar del incidente.

Pidió a la dirección realizar inmediatamente reparaciones y garantizar que la estructura del edificio de la pista de pádel sea más segura en el futuro. Dijo que el techo del campo fue arrastrado por el viento durante el incidente.

«El techo fue arrastrado por el viento, lo que provocó daños en los techos de 6 campos. Debido a este incidente, los empleados llamaron a la policía para hacer un seguimiento», dijo Uus.

Este incidente se volvió viral en las redes sociales. Uno de ellos fue publicado por la cuenta de Instagram @jktnewss. En la publicación se puede ver a los visitantes y empleados de campo corriendo presas del pánico debido a este incidente.