En el momento en que el coche de West Sulawesi Bapperida Head chocó contra la pared del puente, su vida no pudo salvarse.

Son tentadores, VIVA – Accidente El trágico incidente ocurrió frente al hospital Bhayangkara de la policía de West Sulawesi, el lunes 27 de octubre de 2025 por la tarde.

una unidad móvil El vehículo de servicio negro conducido por el jefe de la División Regional de Investigación e Innovación de Célebes Occidental (Bapperida), Musra Awaluddin, se estrelló con fuerza contra una pared. puente hasta que quedó gravemente dañado.

Musra murió en el acto. Los residentes locales, presas del pánico, corrieron inmediatamente hacia el coche e intentaron ayudar a la víctima. Sin embargo, las graves heridas en la cabeza y el pecho significaron que no se pudo salvar su vida, a pesar de que lo habían llevado al Hospital Bhayangkara, que estaba justo en frente del lugar del incidente.

“Es cierto, hubo un solo accidente frente al hospital Bhayangkara Polda. Célebes Occidental. Según la información, la víctima murió», dijo el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de la ciudad de Mamuju, Ipda Herman Basir, el lunes 27 de octubre de 2025.

Según las declaraciones de los testigos y los resultados de la escena del crimen (TKP), el vehículo oficial con el número de policía DC 1439 viajaba a gran velocidad desde el interior de la ciudad de Mamuju hacia la oficina del gobernador de Sulawesi Occidental.

Sin embargo, cuando estaba a punto de subir al área del puente frente al hospital Bhayangkara, el vehículo de repente se desvió y se volvió incontrolable. En cuestión de segundos, el auto chocó contra la pared del puente con tanta fuerza que rebotó y giró.

«Según los resultados del examen de los testigos y la investigación de la escena del crimen, el coche pasaba frente al hospital Bhayangkara a gran velocidad, por lo que cuando estaba a punto de subir el puente no pudo controlar el vehículo y luego se estrelló contra la pared del puente, en lugar de darse la vuelta», dijo.

El fuerte impacto destruyó por completo la parte delantera del coche. La policía todavía está investigando la causa del accidente, incluso si hubo fatiga o problemas técnicos con el vehículo.

El cuerpo de Musra Awaluddin ha sido llevado a la funeraria para que yazca en estado solemne antes de ser enterrado. Un profundo dolor envolvió a los colegas y familiares de las víctimas que repentinamente perdieron a este dedicado trabajador.

«La víctima fue evacuada inmediatamente al hospital Bhayangkara, que está frente al lugar», dijo nuevamente.