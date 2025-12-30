En el momento en que Dasco, Bahlil y Cak Imin se reunieron, ¿qué se discutió?

Jacarta – Presidente diario del PPD del Partido Gerindra Sufmi Dasco AhmadPresidente CACEROLA Zulkifli Hasan o Zulhas, líder general PKB Muhaimin Iskandar o Cak Imin, reunidos en la residencia del presidente general del Partido Golkar Bahlil Lahadalia.

El momento de la reunión fue revelado directamente por el político de Golkar y vicepresidente general de AMPI, Arief Rosyid Hasan.

Dijo que la reunión que se realizó el domingo 28 de diciembre de 2025 fue de amistad y discusión sobre agenda política adelante.

«(Encontrar) amistad y discusión para fortalecer la coalición y discutir varias agendas políticas futuras», dijo Arief citado por ANTARA, el martes 30 de diciembre de 2025.

Aun así, Arief se mostró reacio a divulgar la futura agenda política discutida por los líderes de los partidos políticos.

En la foto compartida, se ve a Zulhas sentado junto a Bahlil y justo frente a Dasco. Mientras tanto, Cak Imin se sentó junto a Dasco, justo frente a Bahlil.

Se sabe que Golkar, PAN, PKB y Gerindra son actualmente miembros de una coalición de partidos que apoyan al gobierno del presidente indonesio Prabowo Subianto, quien es el presidente general del Partido Gerindra DPP.

En esta coalición también están el Partido Demócrata, el Partido Bulan Bintang, el Partido Gelora Indonesia, el PSI, el Partido Garuda, PRIMA y un partido local, el Partido Aceh.

Hasta ahora, una de las agendas políticas que está actualmente en el centro de atención es el discurso sobre la vuelta de las elecciones regionales (Pilkada) por parte del DPRD.

Respecto a este asunto, el Secretario General del Partido PPD Gerindra en su transmisión oficial recibida en Yakarta el lunes, afirmó que su partido apoya la propuesta de jefes regionales a nivel de gobernadores hasta regentes/alcaldes elegidos por el DPRD.

«Gerindra está en condiciones de apoyar los esfuerzos o planes para implementar estas elecciones regionales posconflicto por parte del DPRD a nivel de regente, alcalde o gobernador», dijo Sugiono.

Sugiono evalúa que las elecciones regionales a través del DPRD son más eficientes que las elecciones directas, como se implementaron desde 2005 hasta la última vez en 2024. Según Sugiono, el proceso más eficiente se puede ver desde las etapas de selección de candidatos, los mecanismos presupuestarios hasta los costos políticos.

El Secretario General de Gerindra continuó diciendo que en 2015 los fondos de subvención de la APBD para las elecciones regionales alcanzaron casi 7 billones de rupias. El importe de las subvenciones sigue aumentando hasta que en 2024 alcance más de 37 billones de euros.