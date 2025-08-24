En el momento de Atalia Praratya y su hija se sentaron con Ridwan Kamil, su expresión estaba en el centro de atención

VIVA -Crecentando un video que muestra el momento de la unión familiar Ridwan Kamilex gobernador de West Java, en el foco público de las redes sociales.

En la grabación, Atalia Praratyaquien se llama familiarmente a la Sra. Cinta, y su hija, Camillia Laetitia Azzahra o Zara, se ve sentada uno al lado del otro en una mesa de comedor.

De su lado, Ridwan Kamil parecía serio al explicar algo con gestos firmes. Sin embargo, el centro de atención público estaba en realidad en la expresión de Atalia y Zara, que parecía diferente de la calidez de la familia que solían presumir.

«Parece realmente la Sra. Love y su hijo ya están decepcionados», escribió Instagram Subiendo @Lambegosiip, domingo 24 de agosto de 2025.

La expresión de Atalia parecía rígida, con los labios firmemente cerrados mientras escuchaba a su esposo con cuidado. Mientras tanto, Zara mira ocasionalmente a los ojos de su padre, con una cara que parece fría y lejos de la familiaridad que generalmente se ve entre ellos.

Los ojos de los ojos que solían reflejar la unión ahora parecían tenues, dando lugar a especulaciones entre los ciudadanos sobre la condición de esta relación familiar. El momento de la unión de la pequeña familia parece tomarse recientemente, dada la apariencia de Zara, que no estaba velada con el cabello rosado.

El video inmediatamente desencadenó varias reacciones en las redes sociales. Muchos internautas sospechan que esta atmósfera tensa está relacionada con el tema que ha sacudido al público, a saber, el supuesto asunto de Ridwan Kamil con Lisa Mariana.

El escándalo se había convertido en un tema candente en el ciberespacio, causando decepción entre las personas que conocían a Ridwan Kamil como una figura pública carismática.

«La familia armoniosa que fue aclamada por la comunidad en ese momento. Desapareció instantáneamente», dijo los internautas.

«No mires a los hombres de su popa porque pueden ser íntimos aquí y allá», dijo otro.

«Tu padre me avergüenza, cubierta, la gente solo te ve quitando el hijab. Aunque tu herida es realmente profunda», dijo otro.

El caso de asunto, que se reveló hace algún tiempo, parecía ser un fuerte golpe para la armonía de la familia de Ridwan Kamil. La imagen de la familia armoniosa que a menudo muestran en espacios públicos ahora se ve decolorante.

El público comenzó a preguntarse si este momento de unión era solo un intento de mantener la imagen en medio del problema que aún estaba ardiendo.

Esta controversia también reabrió las discusiones sobre la integridad de Ridwan Kamil, especialmente relacionada con su carrera política. Como una figura que una vez se desempeñó como gobernador de Java Occidental y a menudo se promociona como un candidato potencial en las próximas elecciones presidenciales, este escándalo está en un foco perjudicial.

Muchas partes cuestionan cómo el impacto de este problema en la confianza pública en TI, tanto como figura familiar como líder. Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de la familia relacionada con el video o la especulación que circula.