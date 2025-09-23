En el mismo bote con Prabowo, el micrófono de Erdogan también murió durante un discurso en la cumbre de la ONU

Nueva York, Viva -El momentos dramáticos ocurrieron en la conferencia de las dos soluciones estatales a la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) en Nueva York, martes 23 de septiembre de 2025, cuando el discurso del presidente Turco Recep tayyip Erdogan Desconectada, su voz estaba en silencio en medio del discurso, que según los informes fue interrumpida por el presidente francés Emmanuel Macron.

Erdogan había pronunciado previamente un discurso condenando las acciones israelíes en Gaza, alabando a los países que reconocieron a Palestina y criticó la revocación de la visa de los Estados Unidos contra Mahmoud Abbas.

Al final del discurso del presidente turco, la voz de micrófono El podio frente a él fue cortado. Turcho Media informa que «el micrófono se apaga en el último tercio del discurso de Erdogan», un incidente inusual descrito por los medios turcos como algo intencional.

«Nadie realmente aceptó lo que sucedió (en Gaza), y tampoco podían permanecer en silencio enfrentando este genocidio», dijo Erdogan en su discurso antes de que se cortara las imágenes de audio.

«El gobierno de Netanyahu tiene como objetivo hacer imposible la formación de países palestinos y obligar al pueblo palestino a huir. En medio de este desarrollo negativo, la decisión de un grupo de países en las Naciones Unidas para reconocer al estado palestino es una decisión histórica y muy importante», «,», «,», «,», «

«Esperamos que Mahmoud Abbas esté presente con nosotros hoy. Me siento muy importante de que todos los oradores de hoy también sean las voces del pueblo palestino. En la actualidad, la lucha palestina se ha convertido en un fenómeno global», agregó, al tiempo que enfatiza que «la participación en esta sala es la mejor prueba»,

Niega el sabotaje

La Dirección de Comunicación Türkiye confirma que el presidente de Türkiye Recep tayyip erdogan No interrumpido al dar un discurso en la Conferencia de la ONU sobre Palestina al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

«El discurso del jefe de estado y el gobierno recibió 5 minutos, mientras que los otros oradores recibieron 3 minutos», se informó la declaración. Anadolú

Señaló que, al igual que otros jefes de estado, la fecha límite para que el presidente Erdogan hiciera un discurso fue de cinco minutos en esta sesión. El micrófono se apagará automáticamente al final del quinto minuto, según los procedimientos técnicos.

«El presidente completó su discurso poco después. Del mismo modo, el micrófono del presidente indonesio también fue apagado de acuerdo con el mismo procedimiento», agregó.

«Como en todas las plataformas, Türkiye está representado al más alto nivel en la Asamblea General de la ONU, y el discurso de nuestro presidente se responde cuidadosamente como un mensaje que forma una agenda global y crea un impacto amplio», agregó.

Se sabe que el presidente indonesio, Prabowo, también sufrió un destino similar: el micrófono murió al hablar en quinto lugar en la conferencia internacional de alto nivel para un asentamiento pacífico de problemas palestinos y la implementación de soluciones de dos países.

En el último minuto de su discurso, el micrófono de Prabowo murió para que el jefe de estado tuviera que completar su discurso con voz fuerte.

La conferencia internacional de alto nivel para la resolución pacífica de los problemas palestinos y la implementación de las soluciones de dos países, presidida por Francia y Arabia Saudita, tiene como objetivo intensificar los esfuerzos para revivir las soluciones de dos países y proporcionar una forma de paz.

