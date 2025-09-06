En el medio de las regalías Polémica, Amanda Caesa selecciona sigue siendo productiva y el lanzamiento del nuevo single

Yakarta, Viva – La industria musical indonesia se enfrenta a una polémica derechos de autor Y realeza que se está calentando cada vez más. Sin embargo, en medio de este caos, hay un nombre que elige no molestarse y centrarse en lo más importante: el trabajo.

Él es Amanda fue asesinadaJóvenes cantantes que prueban que la creatividad es la clave para superar la agitación industrial. Para la legendaria hija del comediante Parto Patrio, la música no es solo una profesión, sino un salvador de su alma. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Amanda Caesa no es una cara nueva en el mundo del entretenimiento. Comenzó su viaje en la escena musical en 2019 lanzando el sencillo debut «Incluso si no estás allí para mí». La canción pop del reggae que él mismo escribió inmediatamente atrajo la atención, ganó más de 2 millones de visitas en YouTube y se convirtió en una carrera temprana prometedora.

Desde entonces, Amanda ha seguido mostrando su consistencia. Lanzó «Half A Soul» (2020), «Why Can’t We» (2021) en colaboración con Calvin Jeremy y Myia Thornton, «Why Broken Heart» (2021), «Otro día» (2021), «Novio o amigo» (2021), para «no jugar» a fines de 2023. Relación, indica la profundidad de las emotiones en cada una de sus obras.

La música como escape y solución

En medio de los problemas de realeza y derechos de autor que se discutieron, Amanda tenía sus propios puntos de vista. No eche un vistazo al problema.

«Me concentro en el auto-relato, haciendo obras que realmente representan mis sentimientos», dijo Amanda en su declaración, citada el sábado 6 de septiembre de 2025.

Para Amanda, la música es un refugiado que salva su cordura de la presión, tanto de la industria como de las expectativas del público como una celebridad. La música es el lugar donde se derrama para estar «loco» para enfrentar la realidad de la vida.

Además de estar activo en la música, Amanda también completó su educación. Ganó la licenciatura en el campo del diseño gráfico de la Universidad de West England en Bristol en julio de 2023. Esta educación formó como un artista más estructurado.

«Como estudiante de diseño gráfico, estoy capacitado para crear obras y proporcionar soluciones a través de los medios visuales», dijo Amanda.

Esta combinación de música y diseño gráfico le permite verter ideas en obras complementarias. Amanda incluso tiene aspiraciones para desarrollar marcas de moda integradas con su identidad musical.

Quiero ser conocido por su propio trabajo

Aunque a menudo se destacó debido a la figura de su padre, Amanda confirmó repetidamente su deseo de ser conocido por su propio trabajo. Muestra humildad y profesionalismo.

«Todavía soy un recién llegado en el mundo de la música y quiero seguir aprendiendo música correctamente, no nacido sobre cosas que no he dominado», dijo.

«La música es mi forma de expresión, y no quiero parar debido a problemas externos», continuó.

Actualmente, Amanda está preparando su último sencillo que pronto se lanzará. Los detalles siguen siendo un secreto, pero muchos sospechan que este trabajo traerá un matiz personal más profundo, refleja su viaje de autodescubrimiento. Este sencillo no solo aumentará la lista de su trabajo, sino también una declaración de que continuar funcionando es la mejor respuesta en medio de una tormenta industrial.