En el lanzamiento del sistema EAGLE, OJK recordó el potencial de mayores riesgos crediticios y financieros

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) valora las medidas del PT pefindo bolígrafo Crédito (PBK) alias Puntuación de identificación como Institución de Gestión de Información Crediticia (LPIP) privada, para el lanzamiento del sistema EAGLE en su 11° aniversario hoy lunes 10 de noviembre de 2025.

El sistema EAGLE, que es 100 por ciento obra de los niños de este país, es el sistema central más nuevo diseñado para procesar datos crediticios y otros datos de manera más rápida, segura y confiable, con el fin de apoyar el desarrollo de la industria financiera nacional.

La directora de Licencias Bancarias 1 OJK, Riza Haryadi, enfatizó que el sector de servicios financieros del país debe seguir prestando mucha atención al potencial de mejora. riesgo crédito o financiaciónque pueden surgir en línea con la desaceleración de la actividad económica, las presiones inflacionarias globales y los cambios en el desempeño de las exportaciones e importaciones.

Ilustración de financiación crediticia.

«Con el lanzamiento del sistema EAGLE hoy, apreciamos a todos los niveles de PBK por su arduo trabajo, dedicación y compromiso en el desarrollo e implementación de un sistema de buró de crédito cada vez más adaptable y orientado a las necesidades del mercado», dijo Riza en el edificio BEI, área SCBD, Senayan, Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Añadió que, dado el potencial de un mayor riesgo crediticio o financiero, los bancos y las instituciones de servicios financieros no bancarios también deben preparar estrategias anticipativas de gestión del riesgo crediticio, basadas en datos e información relevantes, precisos y actualizados.

Como institución que juega un papel importante en el ecosistema de información crediticia, según él, LPIP tiene importantes ventajas. Estos incluyen el acceso a los datos de SLIK y la oportunidad de enriquecer su banco de datos a través de varias fuentes de datos alternativas.

Edificio de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK)

«Esta ventaja debe aprovecharse lo mejor posible para brindar servicios de calificación e informes crediticios que sean integrales, confiables y capaces de convertirse en la principal referencia en la gestión del riesgo crediticio en el sector de servicios financieros», dijo.

Asimismo, el director presidente de IdScore, Tan Glant Saputrahadi, dijo que el lanzamiento del sistema EAGLE marcó un gran paso para IdScore, en el fortalecimiento de su papel como institución que apoya un ecosistema financiero saludable e inclusivo. Como sistema central del buró de crédito, el sistema EAGLE desempeña un papel importante en la gestión, procesamiento, presentación y distribución de datos crediticios de manera más eficiente.