En el Islam prioriza a la esposa parte de la responsabilidad y la shari’a

Yakarta, Viva – Divorcio Pratama Arhan Y Azizah salsha Aparentemente todavía deja una ondulación larga. Esta vez, el foco público se centró en la historia de Instagram Subiendo Nurul Anastasya, la madre de Azizah y la esposa del político Andre Rosiade.

Leer también: Los internautas encuentran evidencia de Azizah Salsha solo quieren casarse 1 año con Pratama Arhan?



Como se sabe, el Dipper de Hogar Arhan y Azizah terminaron oficialmente después del panel de jueces del Tribunal Religioso de Tigaraksa decidieron el divorcio versiones el 25 de agosto de 2025. La decisión se tomó porque Azizah nunca había asistido a la audiencia, a pesar de que lo habían llamado dos veces. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

En los documentos que circulan, se dice que su divorcio está motivado por la comunicación no armoniosa, las diferencias de visión y la misión, la pérdida de confianza.

Leer también: Más popular: Contenido del divorcio de Pratama Arhan Bocor, que fue llevado a cabo por Azizah Salsha antes de la decisión de divorcio



«El encuestado nunca ha escuchado las palabras del solicitante, no obedientes, y no en la misma dirección, lo que resultó en disputas continuas», dijo uno de los puntos en el documento, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

No solo eso, esta pareja aparentemente se ha separado desde septiembre de 2024.

Leer también: El viejo video viral de Azizah sobre la pareja que debe poder aceptar el lado malo, los internautas: la vida no es solo tú solo



«Que era cierto que en septiembre de 2024 era el pico de una pelea entre el peticionario y el encuestado, lo que hizo que la casa se separara hasta ahora para que desde entonces ya no estuviera relacionado con el esposo y la esposa», continuó.

En medio del rápido foco público, se notó la carga de Nurul Anastasya. Escribió una cita que se consideró relacionada con la situación de su hija.

«La esposa es un mandato. Dios dejó a su esposa en manos de su esposo, no solo como pareja, sino como mandato», escribió Nurul.

También agregó un mensaje sobre la importancia de la posición de una esposa en el hogar.

«A veces la gente dice ‘Si su esposo obedece a su esposa, significa miedo a su esposa’. Mientras que en el Islam, priorizar a la esposa es parte de la responsabilidad y la Shari’a «, continuó.

«Cada vez que el esposo prioriza a su esposa en amabilidad, él está imitando al Profeta, construyendo un hogar lleno de amor y bendición», concluyó.

La carga fue re -fila por una cuenta de chismes @exclusivetimnasartis E inmediatamente provocó comentarios de los ciudadanos. Muchos consideraron a Nurul para defender demasiado a su hija, incluso consideradas para participar en hacer que Azizah se echara a perder.

«Ouch Umi por qué está jugando a la víctima, así que si el niño no está demasiado mimado, correcto», dijo Netizen.

«Entonces, ¿por qué su hijo siempre se siente en la ventaja? Siempre se siente seguro hacer cualquier cosa porque sus padres lo barren», dijo otro.

«No se mimen demasiado porque si es excesivo lo apoyará y arbitrariamente. ¿Cuánto tiempo quiere hacer? Y no la negación sea un padre», dijo el ciudadano.

Aun así, también hay quienes ven las cargas de Nurul no solo la intención de defender a su hija. Algunos internautas califican el mensaje puede ser para su propio esposo, considerando que ella también es una esposa.