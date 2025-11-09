En el Informe de Riqueza, el Regente de Ponorogo sujeto a OTT solo tenía una Alphard y una Vespa

Yakarta, VIVA – La operación encubierta (OTT) de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) contra Regente de Ponorogo, Sugiri SancokoEsta semana, volvió a poner el foco en el estilo de vida de los funcionarios regionales. Una cosa que también ha atraído la atención del público es su informe patrimonial (LHKPN), que muestra que los activos totales alcanzan los 6.350 millones de IDR.

Con base en los datos reportados VIVA Automotriz de la pagina elhkpn.kpk.go.idSugiri informó sobre sus activos por última vez en 2023. La mayoría de estos activos están en forma de terrenos y edificios repartidos en Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Boyolali y Ponorogo, con un valor total de más de 5.700 millones de IDR. Algunos de ellos están registrados como reliquias familiares.

Desde el punto de vista del automóvil, el taller número uno en Ponorogo es relativamente sencillo. En el informe solo se registraron dos vehículos, a saber, el Toyota Alphard 2006 y la Vespa Primavera 2018. Se dijo que los dos vehículos eran de fabricación propia y tenían un valor total de 153 millones de IDR.

El Toyota Alphard es conocido como un monovolumen de lujo que suele ser el elegido por los funcionarios porque ofrece una cabina espaciosa y un alto confort. Mientras tanto, la Vespa Primavera representa un scooter de estilo clásico popular entre los usuarios urbanos.

Además de los dos vehículos, Sugiri también informó otros activos muebles por valor de 218 millones de IDR, así como efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 204 millones de IDR. No hay registro de deuda en el informe.

El propio KPK ha confirmado el arresto de Sugiri junto con otras partes en un OTT relacionado con la supuesta compra y venta de posiciones dentro del Gobierno de la Regencia de Ponorogo. Actualmente, el caso aún se encuentra bajo investigación.

Aunque el proceso legal aún está en curso, el público ahora destaca nuevamente la importancia de la transparencia de los bienes de los funcionarios públicos. Para algunas personas, llenar el garaje Un jefe regional no es sólo un conjunto de vehículos, sino un reflejo del estilo de vida e integridad acorde con el cargo que ocupa.