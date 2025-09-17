En el cumpleaños de PM Modi, IRCTC comisiona Food Plaza en la estación de Vadnagar







En PM MODI’S CUMPLEAÑOSIndian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) ha encargado una moderna plaza de alimentos en la estación de tren de Vadnagar en Gujarat, donde una vez que el primer ministro vendió té.

Vadnagar es la ciudad natal de PM Modi.

En 2021, el primer ministro Modi había inaugurado la renovada estación de tren de Vadnagar.

El IRCTC dijo que la moderna plaza de alimentos en la estación de tren de Vadnagar mejorará las comodidades de los pasajeros y la comodidad de viajes.

«Bajo el liderazgo visionario del ministro de Ferrocarril Y la guía del presidente y director gerente de IRCTC, Sanjay Kumar Jain, IRCTC está tomando continuamente nuevas iniciativas para proporcionar instalaciones de clase mundial y excelentes servicios a los pasajeros ”, dijo un comunicado oficial.

Extendiéndose a través de 383 metros cuadrados, la plaza de alimentos ofrece cómodos asientos para 52 pasajeros y ha sido diseñado en un tema de té único. Los pasajeros pueden saborear una amplia gama de tés, desde el muy querido `chai de corte tradicional hasta variedades internacionales premium como jazmín, Earl Grey y té verde, dijo.

«Además del encanto, un puesto de té vintage especialmente curado en la entrada recrea el ambiente nostálgico de las esquinas de té tradicionales», dijo el comunicado oficial.

Hablando en la ocasión, Gaurav Jha, gerente general del grupo, IRCTC West Zone, Mumbaidijo: «La plaza de alimentos en la estación de tren de Vadnagar brindará servicios de clase mundial a los pasajeros y enriquece su experiencia de viaje. El concepto temático de té hace que esta instalación sea única y amigable para los pasajeros».





