En el centro de atención, los internautas critican ampliamente el vídeo de la antigua conferencia de Gus Elham Yahya sobre los lunares de los niños.

Jacarta – Cifra Gus Elham Yahya se encuentra actualmente en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Su acción, que fue captada por la cámara, besando la mejilla de una niña durante varias recitaciones, recibió fuertes críticas. Mucha gente juzga lo que hizo Gus. Inspirar a Yahya No es apropiado que los líderes religiosos lo hagan. El público también acusó las acciones de Gus Elham Yahya como una forma de abuso infantil.

Al recibir fuertes críticas del público, Gus Elham Yahya también hizo un vídeo disculpándose el martes 11 de noviembre de 2025 por la noche.

«Con total humildad, yo, Muhammad Ilham Yahya Al Maliki, pido personalmente disculpas efusivas a toda la comunidad por la circulación del vídeo que causó conmoción», dijo, citado en el vídeo subido a la cuenta @ de TikTok.todo el núcleoMiércoles 12 de noviembre de 2025.

Gus Elham Yahya admitió que cometió un error en el incidente. También admitió que él era responsable de los errores que cometió.

«Admito que este fue mi error y error personal», dijo.

Al reflexionar sobre este incidente, prometió mejorar y hacer de este incidente una lección valiosa para él. También prometió que en el futuro impartiría la da’wah de acuerdo con las normas religiosas, éticas y culturales de la nación y defendería la moral.

Aunque ha pedido disculpas, el público sigue ‘despellejando’ la figura de Gus Elham. Incluso algunos de sus viejos vídeos de él predicando en recitaciones de rutina en el Consejo Ibadallah Taklim también recibieron muchos comentarios críticos.

Uno de los videos que llamó la atención del público fue cuando Gus Elham Yahya predicó sobre el significado de los lunares en los rostros de los niños. En la subida de la cuenta de TikTok @muhibbin MT. Ibadallah, Gus Elham Yahya sostuvo la cabeza de una chica que subió al escenario.

También abrió ligeramente el velo superior del niño mientras señalaba el lunar del niño.

«Si un niño tiene un lunar en la cabeza, es señal de que es inteligente. Aquí veo que tiene un lunar», dijo, tocando la frente superior izquierda de la niña.

Además, Gue Elham Yahya también reveló el significado detrás del lunar cerca del labio superior. Dijo que el lunar cerca del labio superior era una señal de que el niño estaba inquieto.