En el centro de atención después del colapso, resulta que el internado islámico de Al Khoziny ha estado de pie durante más de un siglo

Sidoarjo, Viva – Operaciones de rescate para las víctimas del colapso de la sala de oración en el internado islámico (Ponpes) Al KhozinyBuduran, regencia Sidoarjo Java Oriental cerró oficialmente el martes 7 de octubre de 2025. Esta decisión se tomó después de garantizar que todas las etapas de la gestión de desastres en el entorno de internado islámico se hubieran completado y se hubieran ejecutado de forma rápida, segura y coordinación entre el equipo SAR, BNPB, BPBD, TNI/POLRI, Voluntarios y la Escuela de Dirección Islámica.

Debido a este incidente, se registró que 67 estudiantes murieron y otros 104 resultaron heridos. Este incidente se enfocó en el público en este internado islámico, especialmente en la declaración inicial del administrador islámico de internado, Abdus Salam Mujib, con respecto a este incidente.

En ese momento, el equipo de medios preguntó sobre el incidente donde se derrumbó el edificio islámico de internado. En ese momento, dijo que lo que sucedió en el internado era el destino de Dios, que debe aceptarse pacientemente.

«Creo que este es el destino de Allah. Por lo tanto, todos deben ser pacientes, con suerte, Allah nos recompensará con algo mejor», dijo en un video ampliamente circulado en las redes sociales.

Muchas personas tienen curiosidad y quieren averiguar sobre el internado islámico. Respondiendo a la curiosidad del público, a continuación se muestra una breve historia del internado islámico de Al Khoziny en Sidoarjo, East Java, según lo informado por la transmisión de Tvone News YouTube, miércoles 8 de octubre de 2025.

Al Khonizy Islamic Boarding School es uno de los influyentes internados islámicos en Sidoarjo, Java Oriental. Este internado islámico tiene más de un siglo porque fue fundada en la década de 1920 por KH Raden Khozin Khoiruddin.

El liderazgo del internado islámico fue transmitido a su hijo, Moh Abbas. Décadas más tarde, Moh Abbas entregó el cuidado del internado islámico a KH. Abdul Mujib, nieto de KH Raden Khozin Khoiruddin.

KH Abdul Mujib es una figura conocida por su persistente búsqueda del conocimiento y la simplicidad. Se sabe que KH Abdul Mujib tiene 12 hijos, a saber, Abdul Salam, Abdul Mu’id, Nur Khodijah, Abdul Mughini y Muhammad Ali.

Se sabe que KH Abdul Mujib murió en octubre de 2010. Después de su partida, el internado islámico fue dirigido por Abdus Salam Mujib. Abdus Salam es una figura importante en Nahdlatul Ulama y una vez sirvió como Rais Syuriyah Pcnu Sidoarjo.