En el centro de atención de la Policía Nacional e incluso el Presidente

Yakarta, Viva – Viaje político Vas a Continúa cosechando el foco público. Antes de servir oficialmente como miembro del parlamento indonesio, el destino de Uya ya estaba en el pasado por el famoso adivino Goma dura.

Leer también: El mensaje de Uya Kuya para la persona que saqueó su casa



En el programa de televisión el 2 de agosto de 2024, Hard Gumay predijo que Uya Kuya más tarde enfrentaría un gran caso con respecto al mundo político. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Primero vi desde una carrera, no desde el mundo de las celebridades, sino una carrera en el mundo del gobierno, la política. King Uya Vi que en el futuro desmantelará un caso muy grande, en relación con la comunidad y el mundo político», dijo Hard Gumay en ese momento, citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡NGenes! Uya Kuya mostró su casa destruida después de ser saqueada por las masas: con suerte …



La predicción incluso dijo que el caso de que Befell Uya no era solo una preocupación de la comunidad, sino también de las fuerzas de seguridad al Presidente de la República de Indonesia.

Leer también: Más popular: la residencia oficial de Emil Dard-Arumi Bachsin fue quemada, las masas encontraron el escondite de Uya Kuya



«Esto es muy grande, una Indonesia, para el centro de atención de la Policía Nacional, el TNI, incluso el liderazgo de nuestro país, la persona número uno, el presidente», continuó.

Según Hard Gumay, el personaje contundente de Uya Kuya lo hizo potencialmente fuerte en una figura importante al revelar algo que se había cerrado.

«El rey Uya, incluidas las personas que son muy frontales. Entonces, más tarde se convertirá en una de las personas que desmantelaron el caso así», dijo.

Aunque había mencionado que habría pros y contras, Hard Gumay seguía siendo optimista de que el viaje de UYA terminaría bien.

«En realidad, esto es algo bueno. Veo a Dios dispuesto, seguro, porque este uya más tarde en el futuro es una buena intenciones, queriendo resolver el problema para que se revele, por lo que está claro», dijo.

«Solo esto causa pros y los contras de la gente de Indonesia y el mundo del gobierno político, porque el rey Uya parece vocal. Más tarde esto se completará bien y terminará muy bien», continuó.

Unos meses después del pronóstico, precisamente el 1 de octubre de 2024, Uya Kuya fue nombrado oficialmente como miembro del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029 de la Facción del Partido Nacional del Mandato (PAN). Sirvió en la Comisión IX a cargo de la salud, el empleo, el Seguro Social, a los problemas de población.

Sin embargo, su viaje político no fue tan suave como se imaginó. Uya Kuya ahora enfrenta una ola de críticas después de que la acción bailó en la reunión anual del MPR indonesio, cosechando críticas. Como resultado, Pan dio un paso firme al desactivarse de la membresía del DPR.

El público comenzó a asociar las predicciones de Hard Gumay con la realidad que ahora enfrenta UYA. ¿Es cierto que expondrá el gran caso y estará en el centro de atención al nivel del presidente? ¿O incluso la controversia será un camino sinuoso hacia las predicciones que se han hablado? El tiempo responderá.