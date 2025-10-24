En el caso del diploma falso de Jokowi, las pruebas son débiles, se dice que Roy Suryo Cs es un posible sospechoso

Yakarta, VIVA – Alegaciones de autenticidad grado Falso S1 del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), se dice que no tiene beneficios legales y de hecho causa conmoción en el público.

Lea también: Más popular: La posibilidad de que Jokowi sea castigado es muy grande, el Ministro de Defensa y el comandante del TNI responden al tema del Black Hawk



Así lo reveló el experto jurídico Ivan Ferdiansyah Agustinus en un debate titulado ‘Perspectiva jurídica sobre las acusaciones de diplomas falsos de Jokowi’ celebrado por Wave Nusantara.

En este foro, varios profesionales del derecho y académicos evaluaron la cuestión de los diplomas falsos planteada por el ex Ministro de Juventud y Deportes (Menpora), Roy Suryo CS no sólo es legalmente débil, sino que también tiene el potencial de atraparlos en casos penales.

Lea también: Rocky Gerung: El potencial de que Jokowi sea castigado es muy grande si se demuestra el Mark Up Whoosh



«La aplicación de la ley en cuanto a su utilidad es muy importante. Bueno, en este caso veo que el caos causado por el supuesto diploma falso de Jokowi es muy inútil, la energía que estamos gastando es demasiada, se está discutiendo en todas partes, de hecho creo que este tema se está llevando demasiado lejos», dijo Ivan, quien también es Doctor en Derecho en la Universidad de Jayabaya, citado el viernes 24 de octubre de 2025.



Ex Ministro de Juventud y Deportes y experto en telemática Roy Suryo

Lea también: Prabowo elogia las técnicas de Jokowi para controlar la inflación en Indonesia



Ivan destacó que la diferencia en la forma o formato del diploma de Jokowi y el diploma comparativo es natural porque se emitió hace más de 40 años. Incluso consideró que las acusaciones difundidas por Roy Suryo cs eran demasiado forzadas y podrían derivar en cargos penales.

«En realidad es débil, si lo miro, podría tener consecuencias penales. Y no me sorprendería que en el futuro sean acusados ​​penalmente, porque el argumento es muy débil y demasiado forzado», dijo.

Una opinión similar expresó el abogado Petrus, quien evaluó que las recientes maniobras de Roy Suryo cs en realidad demostraban pánico. Dijo que la aparición de nuevas pruebas de la UGM y de la Policía Nacional que confirmaban la autenticidad del diploma de Jokowi les había hecho acusar.

«Las maniobras de Roy Suryo CS son su temor y tienen como objetivo crear conmoción. Creo que quizás a finales del próximo mes o a finales de año serán identificados como sospechosos, porque hay nuevas pruebas de que Pak Jokowi es el mejor alumno de la UGM», dijo Petrus.

También pidió al público que tenga cuidado al responder a la cuestión que se planteó inicialmente en 2022. Sospecha que hay ciertos grupos a los que no les agrada Jokowi y deliberadamente quieren dañar su reputación política.