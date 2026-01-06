En el caso de los troncos que provocaron la inundación de Tapanuli, Bareskrim nombra sospechosos individuales y corporativos

Yakarta, VIVA – Funda registro arrastrado por las inundaciones en Tapanuli, en el norte de Sumatra, comenzó a abrirse. Dirección de Ciertos Delitos (Dittipidter) Departamento de Investigación Criminal La Policía Nacional determinó oficialmente sospechar en materia de supuesta tala ilegal o tala ilegal.

Lea también: Viceministro de Justicia sobre la detención de sospechosos sin necesidad de autorización judicial: huirán a toda prisa



El sospechoso fue determinado después de que los investigadores llevaron a cabo un caso junto con la fiscalía el viernes 2 de enero de 2026. Esta medida se tomó para fortalecer y hacer más efectivo el proceso. investigación. La determinación de este sospechoso fue confirmada por el director de ciertos delitos, Bareskrim Polri, general de brigada de policía M. Irhamni.

«Ya (hay un sospechoso)», dijo el martes 6 de enero de 2026.

Lea también: Anciano de 76 años incluido en 20 redes internacionales sospechosas de juegos de azar en línea



Aunque ha nombrado a un sospechoso, Irhamni no ha revelado en detalle la construcción del caso ni la identidad del acusado. Sin embargo, confirmó que la aplicación de la ley en este caso se centró en más de un sujeto jurídico.

«Se trata de ambos (individuos y corporaciones)», dijo Irhamni.

Lea también: Cronología del arresto de 20 sospechosos de juegos de azar en línea de redes internacionales



Este caso es el desarrollo de una investigación sobre otros presuntos actos delictivos relacionados con actividades ilegales de desmonte de tierras presuntamente realizadas por PT TBS. Esta actividad tuvo lugar alrededor de las cuencas de los ríos Garoga y Anggoli (DAS), Regencia Central de Tapanuli, Sumatra del Norte.

Se sospecha que esta actividad de limpieza de tierras ha contribuido a la ocurrencia de desastres en la región de Sumatra, por lo que se ha convertido en una seria preocupación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los investigadores ahora están investigando denuncias de violaciones penales en el campo de la protección y gestión del medio ambiente.

En este caso, los investigadores aplicaron el artículo 109 Juncto artículo 98 en conjunto con el artículo 99 de la Ley Número 32 de 2009 sobre Protección y Gestión del Medio Ambiente, modificada por la Ley Número 6 de 2023 relativa a la estipulación del Perppu Número 2 de 2022 sobre Creación de Empleo en ley.

Para su información, investigadores de la Dirección de Ciertos Delitos (Dittipidter) Bareskrim Polri descubrieron elementos criminales en presunta tala ilegal en las áreas de las cuencas de Garoga y Anggoli (DAS), Sumatra del Norte (Sumatra del Norte).

Este hallazgo significa que el manejo del caso ha pasado oficialmente a la etapa de investigación. Así lo reveló el director de Tipidter Bareskrim Polri, el general de brigada de policía Mohammad Irhamni.

«Hemos elevado el TKP (escena del crimen) de Garoga y Anggoli al proceso de investigación», dijo el miércoles 10 de diciembre de 2025.