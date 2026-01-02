En el caso de la muerte de una familia en Warakas, la policía encontró ampollas en la víctima

Jacarta – La policía revela nuevos hallazgos sobre la muerte. Uno familia De Casa área WarakasTanjung Priok, norte de Yakarta.

Lea también: Una familia muerta en Warakas encontrada en otra habitación, la policía: sale espuma de la boca



Según los resultados del examen inicial en el lugar, los agentes encontraron ampollas en los cuerpos de las tres víctimas que fueron encontradas muertas en la casa. La herida era visible a simple vista cuando la policía llevó a cabo la escena del crimen (TKP).

El jefe de la Unidad Móvil de Investigación de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta, el inspector Seno Adji Pradana, confirmó estos hallazgos. Dijo que aparecieron ampollas en varias partes del cuerpo de la víctima cuando se le realizó un examen externo.

Lea también: El rompecabezas de la muerte de una familia en Warakas, interviene el Laboratorio y Centro de Información de la Policía Nacional



«A simple vista hay (ampollas) en todo el cuerpo», dijo Seno a los periodistas el viernes 2 de enero de 2026.

Sin embargo, la policía no ha podido confirmar la causa de la lesión. Según Seno, el equipo del Laboratorio Forense (Labfor) de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional aún está llevando a cabo un examen en profundidad.

Lea también: Una familia asesinada en Warakas resulta ser madre e hijo, ¿fue realmente envenenada?



«Podemos responder con mayor profundidad más tarde», dijo.

Respecto a la sospecha de que la víctima murió por envenenamiento, la policía tampoco se atreve a sacar conclusiones. Según los resultados de la investigación temporal de la escena del crimen, no se encontraron elementos sospechosos como veneno en la casa de la víctima.

«Aún no podemos concluir, señor. Todavía está bajo investigación. No lo bebimos, había té en la cocina preparado en una olla», dijo.

Las tres víctimas encontradas muertas fueron Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27) y Adnan Al Abrar Jamaludin (13). Los tres fueron encontrados en diferentes lugares de la casa.

Mientras tanto, otro miembro de la familia, Abdullah Syauqi Jamaludin (22), sobrevivió y todavía está recibiendo tratamiento médico en el hospital. La policía dijo que la condición del sobreviviente estaba comenzando a estabilizarse y que era posible pedir información una vez completado el tratamiento médico.

«Los que están siendo tratados actualmente todavía están siendo tratados con medicamentos. Todavía están esperando resultados de laboratorio y de otro tipo. Su condición es bastante estable», dijo.

Hasta ahora, la policía sigue esperando los resultados de los exámenes forenses y de laboratorio que revelen la causa exacta de la muerte de los tres miembros de la familia. Este caso aún está siendo investigado para determinar la cronología y los factores detrás de esta desgarradora tragedia.