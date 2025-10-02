Thriller de drama mexicano «En la carretera,» dirigido por David Pablos y producido por Inna Payán y «Andor» Star Luna de diegoha asegurado la distribución en múltiples territorios.

La película, que se estrenó en la sección Horizons de Venecia, ganando tanto el Premio Horizons a Best Film y The Laer Lion, ha sido adquirida por Filmware (Taiwán), Festival Films (España) y Salzgeber (Alemania). Todos los acuerdos incluyen lanzamientos teatrales. Las ventas mundiales son manejadas por M-appeal.

Las negociaciones también avanzan en varios otros territorios, incluida América del Norte, mientras que las fotos en Italia ya habían asegurado el título antes de su debut en Venecia. Además, la película pronto se estrenará en festivales en Varsovia y Morelia, y también está reservada para varios otros eventos cinematográficos.

«On the Road» combina una tierna historia de amor con la estructura de un thriller, que ofrece diferentes capas que amplían su atractivo. Su cinematografía captura tanto los vastos paisajes como el mundo auténtico de los camioneros de larga distancia de México.

«On the Road» sigue a Veneno, un joven vagabundo rebelde que frecuenta los comensales en la carretera donde duerme con los conductores de camiones. Desesperado por dar un paseo, conoce a Muñeco, un conductor duro que se mantiene para sí mismo. Convenciéndolo de llevarlo, Veneno se atrae al mundo hiper-masculino de los camiones de larga distancia en el norte de México. A medida que avanza el viaje y se desarrolla una intimidad inesperada entre ellos, el pasado de Veneno resurgió, amenazando ambas vidas.

La película está protagonizada por el actor no improtesional Victor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez («Pedro Paramo»).

Las recientes adquisiciones de Filmware incluyen «It fue solo un accidente» (ganador de Cannes) de Jafar Panahi, «Enzo» de Laurent Cantet y Robin Campillo, «Kokuho» de Lee Sang-il, «A útiles» por Ratchapoom Boonbunchachoke, y «Love That Ress» de Hlynur Pélmason.

Al comentar sobre la última incorporación de la compañía, Jeffrey Chen, directora gerente de películas, dijo: «‘On the Road’ es una película poderosa, emocional y visualmente llamativa, un viaje sincero que resonará profundamente con el público en Taiwán a través de su narración inolvidable de David Pablos».

Festival Films, un principal distribuidor español que se especializa en cine independiente y impulsado por el autor de alta calidad, ha agregado «en el camino» a una alineación que incluye «mongol» de Amarsaikhan Baljinnyam, «Ghostlight» de Kelly O’Sullivan y Alex Thompson, «Amal» de Jawad Rhalib, «El propietario» de Yuri Bykov, y «y» Wilding «por Wilding.

«Estamos realmente orgullosos de colaborar con las ventas mundiales M-apel y traer ‘en el camino’ (‘en el Camino’) de David Pablos al público español. La narración poética de la película y la profundidad emocional se alinean perfectamente con nuestra visión de mostrar voces audaces y auténticas en el cine contemporáneo», dijo Juan Marsal Fernández, CEO de Festival Films,.

En Alemania, Salzgeber lanzará la película teatralmente, continuando su tradición de defender el cine del autor distintivo. Las adquisiciones de 2025 del distribuidor incluyen «Enzo» de Laurent Cantet y Robin Campillo, «Love Me Tender» de Anna Cazenave Cambet, «Error eodyles» de Lucio Castro, «Peter Hujar’s Day de Ira Sachs de Ira Sachs,» Etapa nocturna «de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon, y» Dayers «por Joy Gharoroter.

Björn Koll, CEO de Salzgeber, comentó: «Esta película se encuentra entre las mejores que el cine queer ha producido en los últimos años, muy sexy y muy honesto».

Los créditos de Pablos incluyen «Dance of the 41» y «Los elegidos», así como dirigir los primeros cuatro episodios de la serie occidental de Amazon «The Head of Joaquín Murrieta». «The Eleged Ones» se proyectó en los principales festivales internacionales, incluidos Cannes (Un cierto respeto) y San Sebastián (Latinos Horizontes), y recibió una nominación a Goya a la mejor película iberoamericana.

El trabajo anterior de Payán incluye «The Golden Dream» («La Jaula de Oro»), ganador de 81 premios internacionales, incluido el Premio de Talento de la ONU en Cannes 2013. Otros créditos incluyen «Devil’s Freedom» («La Libertad del Diablo»), que se estrenó en Berlinese en 2017, y el drama familiar «Los Lobos», que ganó la generación de KPLUS en Berlineal 2020.

«On the Road» es producido por el animal de Luz de Payán en la coproducción con La Corriente del Golfo (encabezada por Luna y Gael García Bernal), el Maestro Cine, los estudios EFD, las películas terminales y los productores Año Bisiesto. La película fue apoyada a través del incentivo fiscal eficino de México y por el CNC.