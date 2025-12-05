En el aniversario de Golkar, Prabowo dijo que Kaesang «derrotó» a Gibran

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto en la agenda del 61° Aniversario del Partido Golkar en Yakarta, el viernes por la tarde, bromeó que la bienvenida del público al presidente del Partido Indonesio de Solidaridad (PSI) Kaesang Pangarepmás poblado o golpeó a su hermano mayor, Gibran Rakabuming.

Así lo afirmó el Presidente al saludar a varias personalidades presentes, desde el vicepresidente Gibran, pasando por varios miembros del Gabinete Rojo y Blanco, hasta personalidades de los partidos políticos.

«Presidente del Partido Indonesio de Solidaridad, hermano Kaesang Pangarep, a quien respeto. ¿Cómo es posible que esté más ocupado que su hermano?», dijo el presidente, recibido con una sonrisa por el vicepresidente Gibran, que también estuvo presente en el evento.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de Youtube de Golkar Party DPP

En este ambiente de broma, el Presidente sospechó que la emoción de los participantes al recibir al hijo menor del Presidente Jokowi se debía a que era más grande y guapo.

«Tal vez porque es más grande y más guapo», dijo el Presidente entre risas del público.

Esta broma hizo que los participantes, especialmente el grupo de madres, animaran y animaran el ambiente.

El Jefe de Estado prosiguió con su broma diciendo que si mencionara el nombre del secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, volverían a estallar vítores de «guapo» por parte de los participantes.

«Estas son señoras, los guapos están felices, más tarde llamaré al secretario de Gabinete, gritaré de nuevo, hermanos y hermanas», dijo. (Hormiga)