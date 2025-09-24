En deuda para vender casas, el saldo no tiene hasta Rp100 mil

Yakarta, Viva – comediante Bedu Registró oficialmente una demanda divorciado Contra su esposa, Irma Kartika, a la Corte Religiosa del Sur de Yakarta (PA). Bedu presentó directamente la demanda de tipo de divorcio el 22 de septiembre de 2025, con la audiencia inaugural programada para el 30 de septiembre.

El matrimonio de Bedu e Irma, que ha estado funcionando desde el 7 de febrero de 2010, se convirtió anteriormente en un foco público varias veces debido a las condiciones económicas del comediante. Bedu había revelado sin rodeos que tenía que vender varios activos, hasta que finalmente se erosionó la economía de la familia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Alhamdulillah, la deuda lentamente estaba cubierta. Finalmente vendí la casa, desde allí solíamos cubrir la deuda. Gracias a Dios, fue más tranquilo, sí», dijo Bedu en enero de 2024.

Vender autos, apartamentos a esposas vende una colección de bolsas de lujo

No detenerse allí, en mayo de 2024 Bedu regresó para vender dos autos y apartamentos para eliminar las cuotas.

«Sí, esa es una forma de hacerlo no más entregas», dijo Bedu.

«Para la preparación para las tarifas escolares para los niños, el problema es», agregó.

En medio de las dificultades financieras, la esposa también se sacrificó. Bedu dijo que Irma estaba dispuesta a reducir el estilo de vida e incluso vender su colección de bolsas de lujo.

«Hasta que mi esposa fue acosada a su Instagram, ‘Ah, no lo sientas, el estilo de vida de su esposa es glamoroso, sí a los cafés así, su ropa, su bolso'», la historia de Bedu.

De hecho, continuó, la esposa se unió realmente para apoyar las necesidades del hogar.

«Yo, como esposo, compré una bolsa para mi esposa, no había problema en ese momento, en este momento, en este momento no había una bolsa en venta», dijo.

Muestre el equilibrio de menos de RP. 100,000

La amargura de las condiciones económicas de Bedu también se reveló en octubre de 2023. En ese momento, afirmó que el saldo de su cuenta no era de hasta Rp 100,000.

«¿El más pequeño en este momento?

No solo un equilibrio mínimo, Bedu también tiene la carga de las cuotas de los apartamentos, los automóviles, los costos de educación infantil.

«Hay apartamentos, automóviles, escuelas infantiles, dinero mensual, artes que pagan, conductores, asistentes solo uno. Después de mucho tiempo no hay asistente», explicó.

Como paso de rescate, Bedu incluso lanzó su casa por Rp5.5 mil millones. Utilizó el dinero de la venta para comprar residencias más pequeñas, pagar cuotas, así como futuras inversiones.

Ahora, en medio de un examen doméstico que condujo a un traje de divorcio, el público de Bedu con sus giros y giros financieros es nuevamente destacado por el público.