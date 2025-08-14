En defensa del reloj de odio favorito de Internet

No sabes lo que tienes hasta que se haya ido. Y lo que teníamos en la serie de secuelas «Sex and the City» «Y así«, Que termina esta semana después de tres temporadas, fue una instantánea de la mediana edad tardía de la mediana edad tardía, dulce, sordida, conmovedora, desagradable y cautivadora de la mediana edad de sus personajes icónicos. Ya sea en horror, deleite o alguna mezcla de los dos, vi cada episodio entusiasta. La mayoría de las personas que conozco tuvieron la misma experiencia, como la otra vez en las redes sociales y en los chats grupales. Ahora, el viaje es el viaje, y la audiencia final es la respuesta final de la audiencia final. Terrible comida y pequeñas porciones, pero sinceras.

Quizás esto se deba a que «y así» parecía finalmente, tal vez, estar dando paso a su paso. Cuando comenzó, el programa se sintió como dos conceptos en guerra entre sí: uno de una progresión orgánica a través del tiempo, el otro un intento difícil e incómodo de actualizar la política social de la serie, comenzando con un elenco más diverso. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) no pudieron solo envejecer en las mujeres blancas ricas y fuera de toque que son. El trío, que ya no es un cuarteto, gracias a la abstención de Kim Cattrall y, por lo tanto, Samantha Jones, tuvo que expandir sus horizontes, que no les fue naturalmente ni a ellos ni, aparentemente, al showrunner Michael Patrick King. Cada uno se hizo amigo de una persona de color que actuó más como una guía designada para la década de 2020 que como un protagonista por derecho propio. Charlotte destrozó pronombres. Miranda se acostó con un stand-up no binario. Carrie tenía un podcast! Eran Libs Mad modernos, un idioma hablado con la oreja de hojalata de un hablante no nativo.

Sin embargo, lentamente, los torceduras se solucionaron. La amiga de Miranda, Nya (Karen Pittman) y el amante Che Díaz (Sara Ramírez) desaparecieron, y con más espacio y tiempo para establecerse, Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) y Seema Patel (Sarita Choudhury) llegaron a su cuenta como miembros de Ensemble. Seema, un agente inmobiliario ferozmente independiente, era un sustituto estructural obvio de Samantha, con su conexión especialmente estrecha con Carrie. (LTW era más como la amiga de la madre de Charlotte, un nicho razonable). Pero Choudhury imbuyó a Seema con su propia energía extravagante, cumpliendo un papel asignado mientras agregaba algo a separar «y así» de su predecesor.

Una vez que el programa estableció un nuevo status quo, podría hacer el trabajo de iluminar una fase particular de la vida, aunque ridículamente. Estas mujeres fueron increíblemente privilegiadas, pero también en sus 50 años, dando a King y sus escritores una gran extensión de terreno poco explorado para cubrir. Sí, era ridículo que el Sr. Big (Chris Noth) se quitara su pelotón. También fue gratificante ver a Carrie manejar el dolor y las citas a largo plazo como un adulto establecido, un momento en que las relaciones tienen más probabilidades de abrocharse bajo la presión de las preocupaciones pragmáticas como mezclar familias que los caprichos juveniles como el miedo al compromiso. Miranda dio nueva vida a la soltera del estilo «Sex and the City» saliendo con otras mujeres. Charlotte cuidó a un cónyuge con cáncer y confrontó mortalidad. Estos fueron problemas reales y resonantes, incluso cuando las mujeres que se enfrentan llevaban atuendos exagerados.

En todo caso, «y así» estaba más cargado por su pasado que su presente actualizado. El romance reavivado de Carrie con Aidan Shaw (John Corbett) se prolongó mucho más allá de su obvia fecha de vencimiento, mirando el espectáculo en nostalgia en lugar de adoptar sus posibilidades abiertas. Cuando finalmente se lo rompió y se recuperó con su vecino corriendo abajo, fue una señal tan positiva que el anuncio sorpresa que el programa estaba terminando con picado más profundo. «Y solo así» nos burló de nosotros con la posibilidad de que Carrie jugara el campo, solo para ver que esa versión mejorada del programa terminó antes de que pudiera comenzar. Al igual que la propia Carrie, una narcisista inveterado con un sentido infeccioso de optimismo romántico, «y así» podría enfurecerse y mantenerse en igualdad de condiciones. Pero el equilibrio parecía estar dando vueltas, muy lentamente, hacia este último, ya sea desde la mejora genuina o el síndrome de Estocolmo de los espectadores, nunca lo sabremos. En retrospectiva, lo único peor que un extraño eco de un clásico es no tener nada de qué quejarse.