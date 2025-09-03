¡En curso! Transmisión en vivo en vivo y alineación del equipo nacional U-Indonesian U-23 vs Laos en la calificación de la Copa Asiática U-23 2026

Yakarta, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 Comenzando su viaje en calificaciones Copa asiática u 23 2026 enfrentando Equipo nacional de Laos En el partido inaugural del Grupo J. Este partido se jugará en el estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 19.30 WIB.

En esta ronda de clasificación, Indonesia se unió en el Grupo J con Laos, Macao y Corea del Sur. Como anfitrión, el equipo de Garuda Muda tiene la ventaja de aparecer en el público mismo.

Antes del duelo indonesio contra Laos, otro partido en el Grupo J reunió a Macao contra Corea del Sur a las 15.30 WIB.

Después de luchar contra Laos, Indonesia se enfrentará a Macao el sábado (6/9) a las 19.30 WIB, luego cerró con un partido crucial contra Corea del Sur el martes (9/9), también a las 19.30 WIB.

Enfoque completo de Vanenburg

Entrenador indonesio U-23, Gerald Vanenburgenfatizando la importancia de centrarse en enfrentar a Laos. Según él, la victoria en el partido inaugural fue la clave para abrir oportunidades para calificar para las finales.

Entrenador del equipo nacional U-23 indonesio, Gerald Vanenburg (izquierda)

«Una vez fui un jugador y sabía que lo más importante era el enfoque y la preparación para enfrentar a Laos. Debemos ganar el partido, ese es el número uno», dijo Vanenburg en una conferencia de prensa en Surabaya.

Cuando se le preguntó sobre el objetivo de PSSI, Vanenburg confirmó que la victoria siempre fue el objetivo principal. «No me importa quiénes son nuestros oponentes, el objetivo es ganar. Los jugadores deben entender eso y no tengan miedo de enfrentar a los oponentes», agregó.

Un vistazo del historial

Indonesia solo apareció una vez en las finales de la Copa Asiática U-23, que fue de 2024 edición. En ese momento, el equipo de Shin Tae-Yong se clasificó como campeones del grupo de clasificación e hizo una sorpresa al romper las semifinales en Qatar, antes de finalmente terminar en la cuarta posición después de perder ante Irak en tercer lugar.

Solo 11 de los mejores campeones grupales y cuatro subcampeones tienen derecho a avanzar a las finales en Arabia Saudita, enero de 2026. Por lo tanto, la victoria contra Laos es una capital importante para mantener la esperanza de Garuda Muda de calificar.

Enlace de transmisión en vivo Indonesia U-23 vs Laos

Indonesia U-23 vs Laos Match se puede ver directamente a través de:

La composición del equipo nacional indonesio vs. Laos:

Indonesia (4-3-3): Cahya Supriadi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, Toni Firmansyah, Robi Darwis, Arkhan Fikri, Rayhan Hannan, Jens Raven, Rafael Struick