¡En curso! Transmisión en vivo en vivo Wolverhampton Wanderers vs Manchester City, también está en la televisión nacional

Inglaterra, Viva – Liga Premier 2025/26 rodó oficialmente este fin de semana. Uno de los primeros partidos esperados fue la reunión entre Wolverhampton Wanderers VS Manchester City Eso está teniendo lugar en el estadio Molineux.

Este duelo se llevará a cabo el sábado 16 de agosto de 2025 a las 23:30 WIB, y se puede ver directamente en SCTV y transmitir plataformas de video.

La ciudad aparece con un nuevo escuadrón

Manchester City llegó a esta temporada con una serie de nuevas municiones listas para mantener su dominio en Inglaterra. Se predice que las tropas de Pep Guardiola reducirán inmediatamente toda su fuerza para ganar la victoria inaugural frente a los fanáticos.

Los lobos en sí ciertamente no serán un oponente fácil. El equipo apodado The Wanderers tiene un récord de poder molestar a la Gran Liga Premier del Club, por lo que City debe estar atento si desea comenzar la temporada con resultados perfectos.

Los jugadores de Manchester City celebran los objetivos de Phil Foden

Premier League en la pantalla SCTV

Esta temporada, SCTV es nuevamente el titular de los derechos de transmisión de la Premier League en Indonesia. De esa manera, los amantes de la Premier League pueden disfrutar de emocionantes juegos cada semana a través de transmisiones en vivo en televisión o Transmisión en vivo en video.

El partido de Manchester City vs Wolves se convirtió en el partido inaugural que abrió el largo viaje de la temporada 2025/26 de la Premier League, así como en un momento de fanáticos que esperaban el avance del nuevo equipo de The Citizens.