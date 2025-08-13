¡En curso! Transmisión en vivo en vivo Super Copa Europea 2025: PSG vs Tottenham Hotspur

Udine, vivo – Supercopa de Europa 2025 reunió a los campeones de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain (PSG), con el campeón de la Europa League, Tottenham Hotspur. Este prestigioso duelo se lleva a cabo en el Stadio Friuli, Udine, Italia, el jueves 14 de agosto de 2025 de la mañana a las 02.00 WIB.

Este partido es un lugar para la prueba de ambos equipos para ganar el trofeo inaugural en la nueva temporada. El PSG llegó con el estatus de campeonato de la Liga de Campeones después de la temporada pasada en poderoso en la competencia de élite europea.

Mientras que Tottenham hizo una gran sorpresa al levantar el trofeo de la Europa League, su primer título europeo después de una larga espera.

Tottenham Hotspur Champion Europa League 2024/25

Desafortunadamente, el partido PSG vs Tottenham no se emitirá en la televisión nacional. Sin embargo, los fanáticos del fútbol aún pueden ver sus transmisiones en vivo a través de servicios de transmisión en vivo para Video y Bein Sports. Para acceder al show de la Super Copa de la UEFA 2025, la audiencia primero debe suscribirse al paquete en cada plataforma.

Enlace de transmisión en vivo PSG vs Tottenham Hotspur:

Sierra: https://www.vidio.com (Suscríbete al paquete deportivo Bein)

Bein Sports Connect: https://connect.beinsports.com (Suscríbete primero)

El partido de inicio comienza en 02.00 WIB, así que asegúrese de haber preparado el acceso de transmisión antes de que comience el partido.