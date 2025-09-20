¡En curso! Transmisión en vivo en vivo Derby Merseyside Liverpool vs Everton

Inglaterra, Viva – Derby Merseyside regresa en la quinta semana de la liga inglesa 2025/2026. Antara Hot Match Liverpool VS Everton Tuvo lugar en Anfield, el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 18:30 WIB. Este partido se puede presenciar directamente a través de servicios de video de transmisión en vivo.

Liverpool llegó a este partido con un capital perfecto. Las tropas de Arne Slot registraron cuatro victorias consecutivas en la Premier League, igual al impresionante récord de la temporada 2018/2019. Además, una victoria dramática sobre el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones se suma a la confianza de los Rojos.

Mohamed Salah et al. Decidido a continuar la tendencia positiva, y mucho menos jugar frente a Anfield Public, que siempre ha sido una energía adicional.

Everton no quiere ser una víctima

Por otro lado, Everton, que ahora es manejado por David Moyes, también muestra un aumento. Después de perder al comienzo de la temporada, los Toffees aumentaron con tres victorias consecutivas en la Copa EPL y Carabao, antes de finalmente detenerse en el empate de Aston Villa en el último partido.

Sin embargo, el problema del acuerdo final sigue siendo la tarea de Everton. La efectividad del ataque será muy decisiva si quieres robar puntos en la sede de la ciudad rival.

En las últimas cinco reuniones, el Liverpool por delante con tres victorias, Everton ganó una vez, y un partido terminó en un empate. Liverpool ganó la última reunión en Anfield con un puntaje delgado de 1-0.

Liverpool solo perdió a Curtis Jones debido a una lesión, mientras que Everton sin Jarrad Branthwaite y Vitaliy Mykolenko.

Enlace de transmisión en vivo Liverpool vs Everton

Este Derby de Merseyside se puede ver a través de un video de transmisión en vivo a partir de las 18:30 WIB. Para acceder a las transmisiones, los espectadores en Indonesia deben suscribirse al paquete Vidio definitivo con costos a partir de RP. 99,000 por mes.

Live Live Live Liverpool vs Everton en Vidio