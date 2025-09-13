¡En curso! Transmisión en vivo en vivo derby d’alalia juventus vs inter milan

Turín, Viva – Reunión Juventus Y Inter Milán en Derby d italia Nuevamente presentada en la continuación de la temporada A de la Serie A de la Liga italiana 2025/26. Este prestigioso partido tuvo lugar el sábado 13 de septiembre de 2025 a las 23:00 WIB y transmitió en vivo a través de la plataforma de video.

Leer también: ¡En curso! Transmisión en vivo en vivo de Indonesia U-17 vs Timnas nacionales de Macedonia Norte, Preparación



Esta vez el duelo se celebró en el estadio Allianz, Turín y en curso.

Derby D’Italia siempre presenta un drama interesante. Ambos equipos tienen una larga historia de rivalidad que está llena de alta tensión, tanto dentro como fuera del campo. La Juventus con su estado como el club más exitoso de Italia, mientras que el Inter vino con ambiciones de mantener su dominio en la competencia nacional.

Leer también: Horario de televisión y transmisión en vivo en vivo de la vida de la vida en vivo Indonesia U-23 vs Corea del Sur esta noche



Además de los factores históricos, este duelo también determinará una posición importante en el tablero de clasificación de la temporada. Tanto la Juventus como el Inter están mirando puntos completos para fortalecer las oportunidades en la carrera por Scudetto.

Para los fanáticos que no quieren quedarse atrás, el partido de la Juventus vs Inter Milán se puede ver en vivo a través del video.

Leer también: Horario y enlaces de transmisión en vivo del equipo nacional indonesio U-23 vs. Macao en la calificación de la Copa Asiática de 2026



Condiciones y noticias del equipo

Juventus

Bajo la dirección del nuevo entrenador Igor Tudor, la Juventus comenzó la temporada con un récord positivo: dos victorias de dos partidos de la Serie A A.

El delantero Dušan Vlahović tuvo una buena actuación, anotó en dos partidos de apertura y tuvo un historial relativamente bueno contra Inter en las últimas reuniones.

Hay un problema de asistencia: Andrea Cambiaso está suspendido, lo que significa que no estará disponible para este partido. También hay dudas sobre la aptitud de varios jugadores.

Inter Milán

Inter ahora está bajo el entrenador Cristian Chivu, quien acaba de reemplazar a Simone Inzaghi. Esta fue la primera prueba para él en un gran partido.

Parecían prometedores con una gran victoria en el partido inaugural, pero luego perdieron en casa contra Udinese.

Los problemas defensivos y las inconsistencias de rendimiento son notas importantes que deben mejorarse para resistir los ataques de la Juventus.

Haga clic en el pecadoyo para Enlace de transmisión en vivo Juventus vs Inter Milán