¡En curso! Transmisión en vivo en vivo de Indonesia U-17 vs Timnas nacionales de Macedonia Norte, Preparación

Sofía, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 Volver para someterse a un partido de prueba internacional en preparación para el evento Copa del Mundo U 17 2025. Esta vez, Garuda Muda se enfrentó Equipo nacional de Macedonia del Norte El sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:30 WIB.

Este partido se lleva a cabo en el estadio Dragalevtsi, Sofía, Bulgaria y la transmisión en vivo por Indosiar y la plataforma de video.

El partido contra Macedonia del Norte es una parte importante de la preparación del equipo de atención del equipo del entrenador para enfrentar la competencia a nivel mundial. Además de ser un evento cálido, este partido también es una oportunidad para que el equipo pruebe la estrategia, el trabajo en equipo y la nitidez de los jugadores jóvenes.



Jugador del equipo nacional indonesio sub-17 Foto : Instagram @oficial.pialakemerdekaan

El entusiasmo del público de fútbol indonesio es muy alto en el apoyo del viaje de Garuda Muda. Se espera que este juicio internacional brinde experiencia valiosa al tiempo que aumenta la confianza del equipo antes de aparecer en la Copa Mundial Sub-17.

Horario y Enlace de transmisión en vivo Equipo nacional indonesio U-17 vs Macedonia del Norte:

Día/Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Inicio: 21.30 WIB

Lugar: Stadion Dragalevtsi, Sofía, Bulgaria

Transmisión en vivo: Indosiar & Vidio [LINK STREAMING]

Apoyemos y veamos la lucha de Garuda Muda esta noche. Esperemos que los resultados positivos puedan lograrse como un capital valioso hacia la Copa Mundial Sub-17.