¡En curso! Transmisión en vivo en vivo Chelsea vs Benfica en la Liga de Campeones, José Mourinho, a la ‘antigua casa’

Londres, Viva – Se presentó un partido emocionante en Stamford Bridge, miércoles (1/10/2025) Hrs temprano en la mañana, cuando Chelsea entretener Benfica En la continuación de la fase grupal Campeón de la liga 2025/2026.

Este partido está en el centro de atención no solo por el prestigio de dos grandes equipos europeos, sino también por el momento de regreso José Mourinho Para la sede del Chelsea, el club que una vez manejó con la historia.

Transmisión en vivo

El partido Chelsea vs Benfica se puede ver a través de servicios de video de transmisión en vivo, Vision+, y Bein Sports Connect a partir de las 02.00 WIB. El acceso de transmisión requiere un paquete de suscripción.

Enlace de transmisión en vivo Sierra, Haga clic aquí.

Condición de Chelsea

Los Blues todavía están buscando consistencia bajo el cuidado de Enzo Marsca.

En la Premier League, Chelsea solo recolectó 8 puntos de 6 partidos y ocupó la octava posición.

En la primera jornada de la Liga de Campeones, perdieron 1-3 ante el Bayern de Múnich.

El principal problema que sombrea es la fragilidad de las líneas de defensa. Chelsea siempre ha concedido en los últimos cinco partidos.

Marsca afirmó que su equipo había usado 72 horas para restaurar la condición física y el enfoque completo para la primera victoria en la fase grupal.

Efectos del Benfica y Mourinho

El Benfica tampoco parecía suave después de perder ante Qarabag en el grupo de grupo inaugural. La situación hizo que la gerencia tomara una decisión firme: despedido de Bruno Lage y nombró a José Mourinho.

Como resultado, en los últimos tres partidos nacionales, el Benfica estaba invicto con dos victorias y un empate. Mourinho regresó a Stamford Bridge con el estado del oponente, aunque insistió en que separaría los asuntos emocionales de una misión profesional para que el Benfica se elevara en Europa.

En las últimas cuatro reuniones, el Benfica nunca había derrotado al Chelsea. Esa nota será un desafío adicional para Mourinho en este partido emocional.

Factores determinantes

La estabilidad de la defensa del Chelsea a menudo es frágil.

El efecto instantáneo de Mourinho con el Benfica.

El duelo del mediocampo entre Enzo Fernández y Fredrik Aursnes podría ser la clave del dominio del juego.

La mentalidad en la segunda mitad, donde los cambios de fatiga y estrategia pueden determinar el resultado final.

¿Chelsea puede asegurar puntos completos en casa, o incluso Mourinho logró dar una «dulce sorpresa» en casa?