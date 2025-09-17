¡En curso! Transmisión en vivo de la Liga de Campeones Liverpool vs Atlético de Madrid

LiverpoolVIVA – Se presentó una batalla feroz en Anfield cuando el Liverpool entretenga Atlético de Madrid En el partido de apertura de la fase grupal Campeón de la liga 2025/26. Este duelo de gran partido tiene lugar el jueves 18 de septiembre de 2025, Wib temprano en la mañana y se puede ver directamente en Bein Sports 3 y la transmisión en vivo a través de Video, Vision+y Bein Connect.

Liverpool parecía convincente al comienzo de la temporada 2025/26 de la Premier League. De los cuatro partidos, los Rojos ganaron cuatro victorias consecutivas, anotaron nueve goles y solo concedieron cuatro. Curiosamente, las tropas de tragamonedas de Arne a menudo aseguran la victoria en los últimos minutos, mostrando una fuerte mentalidad de campeón.

Esta condición hace que el Liverpool llegue a la Liga de Campeones con gran confianza. Aun así, se predicen sin Alexis Mac Allister, quien está herido. Alexander sollozó la posibilidad de hacer su debut, pero aún no apto para jugar completo.

El Atlético de Madrid todavía no es consistente

El Atlético de Madrid llegó a Inglaterra con una capital de victoria por 2-0 sobre Villarreal en Laliga. Sin embargo, su actuación anterior aún era inconsistente con un empate y derrota. Aun así, el equipo de Diego Simeone todavía se sabe que es sólido y experimentado en la competencia europea.

Nombres como Antoine Griezmann, Marcos Llorente, para Jan Oblak siguen siendo la columna vertebral de Los Rojiblancos. Algunos jugadores todavía son dudosos, pero el Atlético todavía tiene el potencial de molestar a la defensa del Liverpool.

Enlace de transmisión en vivo Y transmisiones de TV

Liverpool vs Atlético de Madrid se puede ver a través de Bein Sports 3. Para los servicios digitales, los partidos están disponibles en Vidio, Vision+y Bein Connect. El acceso completo solo se puede disfrutar para los clientes que se han suscrito a paquetes oficiales.

Para enlaces de video de transmisión en vivo haga clic aquí

Liverpool es claramente más favorecido gracias a la tendencia de la victoria consecutiva y el apoyo total de Anfield. Pero el Atlético tiene un estilo y experiencia disciplinados a largo plazo en la Liga de Campeones que puede ser un arma sorpresa.

Predicción de puntaje: Liverpool 2-0 Atlético de Madrid.