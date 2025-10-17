¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo PSBS Biak Vs Persib Bandung

Sleman, VIVA – Un emocionante partido se presentará la próxima semana de la Superliga 2025/2026. El campeón defensor, persib Bandung, desafiará al equipo de promoción PSBS Ambos en el estadio Maguwoharjo, Sleman, el viernes 17 de octubre de 2025, a las 18.30 WIB.

Este partido fue transmitido en vivo por Indosiar y se puede ver a través de transmisión en vivo exclusiva en Vidio.

Lea también: Persib está listo para luchar, Bojan Hodak recuerda las amenazas a la motivación de los jugadores de Biak PSBS



Diferentes motivaciones en Maguwoharjo

Persib Bandung llegó con la misión de mejorar su posición en la clasificación después de resultados no óptimos en el partido anterior. El entrenador Bojan Hodak destacó que su equipo está preparado para rendir al máximo y ganar tres puntos importantes.

Lea también: Fuerte advertencia para Bobotoh Persib



«Nos hemos preparado bien. Los jugadores están listos para luchar. Sabemos que el PSBS tiene una gran motivación, pero también queremos mejorar nuestra posición en la clasificación», dijo Hodak, citado en la página web oficial del club.

Mientras tanto, el PSBS Biak apareció muy animado para dar la sorpresa. Jugando fuera de Biak, el equipo apodado Tormenta del Pacífico quiere demostrar que es capaz de competir con los grandes clubes de la Superliga. El pleno apoyo de la afición y un sólido desempeño en los últimos partidos son activos importantes para ellos.

Lea también: Signos de interrogación sobre el debut de Alfeandra Dewangga en Persib: obstaculizado por la competencia de defensores sólidos y las condiciones de salud



Persib, tenga cuidado con la alta motivación de PSBS

Aunque sobre el papel Persib es superior, Hodak pidió a su equipo que permaneciera alerta. Según él, el PSBS tiene jugadores jóvenes con mucha velocidad y motivación.

«Definitivamente se esforzarán por derrocar al equipo campeón defensor. Eso es lo que tenemos que anticipar», añadió.

Se prevé que el propio Persib vuelva a depender de un dúo productivo de primera línea, así como de una sólida composición en el mediocampo con una combinación de jugadores locales y extranjeros.

Horario de transmisión en vivo

Partido: PSBS Biak vs Persib Bandung

Fecha: viernes 17 de octubre de 2025

Hora: 18.30 WIB

Estadio: Maguwoharjo, Sleman

En Vivo: Indosiar & Vidio

Enlace transmisión en vivo

Para los fanáticos que no tienen tiempo de verlo por televisión, este partido se podrá ver en vivo a través de la plataforma Vidio:

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4651619