¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el partido pospuesto de la Superliga Malut United vs Persib Bandung

Ternate, LARGA VIDA – Siente la laga Superliga 2025/2026 entre Malut United FC contra persib Bandung se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre de 2025. Este partido se llevará a cabo en el estadio Kie Raha, Ternate, y será un duelo importante para los dos equipos que aspiran a sumar todos los puntos.

El inicio del partido está programado para las 13.30 WIB y se transmitirá en vivo por Indosiar. Aparte de eso, el partido Malut United vs Persib también se puede ver mediante transmisión en vivo en Vidio para los espectadores que no pueden verlo por televisión.

Persib vino con el objetivo de ganar

Persib Bandung llegó a Ternate con grandes ambiciones de lograr la victoria. El centrocampista titular de Maung Bandung, Marc Klok, destacó que su equipo debe llevarse a casa los tres puntos en este partido.

«Tenemos que ganar. Este es un partido importante y todos los jugadores están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos», dijo Klok, citado en el sitio web oficial de Persib.

Esta determinación es una señal de que Persib no quiere cometer un error, a pesar de que tiene que jugar en casa del oponente con el pleno apoyo de los aficionados locales.

Bojan Hodak ausente, Tolic listo para acompañar al equipo

En este partido, Persib Bandung seguramente seguirá mostrándose competitivo, aunque Bojan Hodak no esté directamente al margen. El entrenador asistente Igor Tolic seguramente estará listo para acompañar al equipo cuando se enfrente al Malut United.

Tolic dijo que todos los jugadores estaban concentrados y listos para llevar a cabo la estrategia que había preparado el cuerpo técnico. También enfatizó que Persib no subestimaría la fuerza del Malut United, que se sabe que es sólido cuando juega en casa.

Horario de transmisión en vivo de Malut United vs Persib

Partido: Malut United FC contra Persib Bandung

Competición: Superliga 2025/2026 (Partido Aplazado)

Día/Fecha: domingo 14 de diciembre de 2025

Inicio: 13.30 WIB

Estadio: Kie Raha, Ternate

Transmisión de TV en vivo: Indosiar

Transmisión en vivo: vídeo [LINK STREAMING]

Se prevé que este partido será feroz teniendo en cuenta que ambos equipos necesitan puntos cruciales. Malut United quiere aprovechar su condición de anfitrión, mientras que Persib está decidido a mantener la regularidad en la cima de la clasificación.