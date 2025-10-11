¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el partido de vida o muerte entre la selección nacional de Indonesia e Irak

Domingo 12 de octubre de 2025 – 02:30 WIB
Yeda, VIVA – Lucha Selección Nacional de Indonesia aún no ha terminado. La plantilla de Garuda vive actualmente un importante partido contra Equipo nacional iraquí en la cuarta ronda del Grupo B Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática. Este partido es un partido de «vida o muerte» para que Indonesia mantenga sus esperanzas de llegar al escenario mundial.
Lea también:
¿Kluivert expulsó a Justin Hubner de la selección de Indonesia por la historia de una novia?
Calendario y ubicación del partido
El partido Irak vs Indonesia se llevará a cabo el domingo (12 de octubre de 2025) a las 02.30 WIB o el sábado (11 de octubre) por la noche, hora local, en el estadio King Abdullah Sport City, Jeddah, Arabia Saudita.
Este partido se transmitirá en vivo por RCTI, GTV, Vision+ TV y RCTI+ SuperApp a partir de las 23.00 WIB.
Lea también:
Rizky Ridho y Calvin Verdonk son los pilares de la Selección de Indonesia para enfrentar a Irak
Últimas condiciones de la selección nacional de Indonesia
El equipo de Patrick Kluivert llegó con una gran determinación después de una estrecha derrota ante Arabia Saudita por 2-3 en el partido anterior. Los dos goles de Indonesia en ese momento se marcaron mediante penales de Kevin Diks en los minutos 11 y 88.
Mientras tanto, Saleh Abu Al-Shamat (17′) y Firas Al-Buraikan (P 36′, 62′) marcaron tres goles para Arabia Saudita.
Lea también:
Línea inicial de la selección nacional de Indonesia vs Irak: ¡Justin Hubner desaparece!
Estos resultados significan que Indonesia no ha sumado ningún punto en la clasificación del Grupo B, con una diferencia de goles de -1. Sin embargo, la oportunidad de clasificarse para el Mundial de 2026 sigue abierta, siempre y cuando puedan vencer a Irak en este partido.
Escenario de clasificación de la selección nacional de Indonesia
Si Jay Idzes y sus amigos logran derrotar a Irak, Indonesia todavía tiene la oportunidad de avanzar al Mundial sin tener que pasar por la quinta ronda de clasificación.
La condición es que, en el partido final entre Arabia Saudita e Irak (miércoles 15 de octubre de 2025, a las 01.45 WIB), Irak debe poder vencer a Arabia Saudita, siempre que la diferencia de goles final no sea superior a Indonesia.
Horario de transmisión en vivo y Enlace transmisión en vivo
sábado, 11 de octubre de 2025
En vivo a partir de las 23.00 WIB en RCTI, GTV, Vision+ TV y RCTI+ SuperApp [LINK STREAMING]
domingo, 12 de octubre de 2025
Inicio a las 02.30 WIB – Irak vs Indonesia
Pareja de marido y mujer de ciudadanos indonesios en Qatar emocionados por Nobar, predicción de que la selección nacional de Indonesia derrotará a Irak 2-1
El apoyo a la selección de Indonesia en el partido de vida o muerte contra la selección de Irak en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática no solo viene de casa.
VIVA.co.id
12 de octubre de 2025