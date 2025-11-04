¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el gran partido de la Liga de Campeones PSG vs Bayern Munich

París, EN VIVO – A continuación se presenta un partido súper caliente. Campeones de Liga 2025/2026 esta noche. Dos gigantes europeos, el Paris Saint-Germain (PSG) Y Bayern de Múnichchoque en el duelo de la jornada de la cuarta fase de grupos, miércoles 5 de noviembre de 2025 madrugada WIB.

El partido se disputó en el Parque de los Príncipes, sede del PSG, a partir de las 03.00 horas. Este partido se transmitió en vivo por SCTV y se puede ver mediante transmisión en vivo en Vidio.

El PSG busca resurgir en casa

Como campeón defensor de la Liga de Campeones la temporada pasada, el PSG llegó con la misión de mantener su reputación en Europa. Sin embargo, el desempeño de Les Parisiens esta temporada no ha sido estable después de varios empates en competiciones nacionales.

El entrenador Luis Enrique todavía depende de la joven estrella Warren Zaire-Emery, así como del dúo de primera línea formado por Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé para penetrar la dura defensa del Bayern. En el sector trasero, Marquinhos y Lucas Chevalier serán claves para contener los ataques del rival.

El Bayern parece casi perfecto

Por otro lado, el Bayern de Múnich llega a París con un balance casi perfecto esta temporada. El equipo de Vincent Kompany está invicto en la liga de Campeones y en la Bundesliga está en una tendencia positiva.

Se predice que el principal bombardero de Harry Kane será la principal amenaza para la defensa del PSG. El apoyo de Jamal Musiala y Joshua Kimmich en el centro del campo mantuvo a Die Roten sólido en todas las líneas.

Predecir el curso del partido.

Los encuentros entre PSG y Bayern siempre presentan partidos llenos de alta intensidad. Los dos equipos tienen un historial de encuentros bastante equilibrado, con el Bayern por poco por delante en las últimas temporadas.

Con el apoyo del público del Parque de los Príncipes, el PSG tiene potencial para parecer más agresivo. Sin embargo, se cree que el Bayern, que tiene una plantilla sólida y experiencia en competiciones europeas, no será derrotado fácilmente.

Horario y Enlace transmisión en vivo

Partido: París Saint-Germain vs Bayern Múnich

Competición: UEFA Champions League 2025/2026, jornada 4

Estadio: Parque de los Príncipes, París

Inicio: miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 03.00 WIB

Transmisión en vivo: SCTV

Transmisión en vivo: Vídeo [KLIK DI SINI]