¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el duelo de la Premier League entre Liverpool y Leeds United

LiverpoolVIVA – Partidos emocionantes continuos primera división 2025/2026 entre Liverpool vs Leeds United en marcha esta mañana temprano! Podrás ver los duelos clásicos del Estadio de Anfield en las pantallas de televisión y también online.

Día/Fecha: Temprano por la mañana del viernes 2 de enero de 2026

Inicio: 00.30 WIB

Estadio: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Transmisión de TV: SCTV (transmisión en vivo)

Transmisión en vivo: vídeo

El enlace de transmisión oficial está disponible en Vidio a través del paquete de transmisión de la Premier League.. [KLIK DI SINI]

Este partido es una continuación de la jornada 19 de la Premier League 2025/26, donde ambos equipos tienen diferentes motivaciones. El Liverpool persigue tres puntos importantes para seguir compitiendo en lo más alto, mientras que el Leeds United quiere robar resultados positivos para mantenerse alejado de la zona de descenso.

El propio Liverpool llegó con una tendencia positiva, mientras que el Leeds mostró un gran espíritu de lucha en los últimos partidos. Se prevé que el choque entre los dos clubes será feroz e interesante para los aficionados al fútbol inglés.

Cómo mirar en vivo

TV-SCTV

La transmisión en vivo se transmitirá por SCTV a las 00.30 WIB.

Transmisión en vivo – Vídeo

El partido Liverpool vs Leeds United también se puede ver en streaming a través de Vidio (con un paquete de suscripción a la Premier League).

Nota: Los horarios de transmisión y las plataformas de transmisión pueden cambiar en cualquier momento de acuerdo con la política del titular de los derechos de transmisión.