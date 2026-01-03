¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el duelo de la Premier League entre Bournemouth y Arsenal

Borunemouth, VIVA – Un duelo candente se presenta en la continuación. primera división Momento 2025/26 Bournemouth entretener Arsenal en Vitality Stadium, el domingo 4 de enero de 2026 por la mañana. Este partido se transmitirá en vivo por SCTV y también se podrá ver a través de Vidio en vivo a partir de las 00.30 WIB.

El partido Bournemouth vs Arsenal es uno de los partidos más esperados de la Semana 19 de la Premier League. Los Cherries están dispuestos a aprovechar su condición de anfitriones para bloquear el progreso del Arsenal, que compite estrechamente en lo más alto de la clasificación.

El Arsenal llegó a este partido con la misión de ganar para mantener su posición en la carrera por el título. El equipo de Mikel Arteta se ha mostrado consistente a lo largo de la temporada y tiene la ambición de llevarse a casa los tres puntos en la visita al Bournemouth.

Mientras tanto, el Bournemouth está decidido a dar la sorpresa ante su propia afición. Jugando en el Vitality Stadium, The Cherries a menudo ponen las cosas difíciles a los equipos grandes y esperan robar puntos importantes al Arsenal.

Horario de transmisión de Bournemouth vs Arsenal

Competición: Premier League 2025/26

Partido: Bournemouth vs Arsenal

Estadio: Estadio Vitalidad

Día/Fecha: domingo 4 de enero de 2026

Inicio: 00.30 WIB

Transmisión en vivo: SCTV

Transmisión en vivo: Vídeo [LINK STREAMING]

Se prevé que este partido será feroz teniendo en cuenta que ambos equipos tienen grandes intereses. El Arsenal quiere seguir presionando a sus rivales en la máxima categoría, mientras que el Bournemouth tiene la ambición de mejorar su posición en la clasificación maximizando los partidos en casa.

Para los fanáticos del fútbol indonesio, el duelo Bournemouth vs Arsenal se puede ver en vivo en la pantalla SCTV o en el servicio de transmisión en vivo Vidio el domingo por la mañana.