¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el duelo ACL Two Selangor FC vs Persib Bandung

Malasia, VIVA – Esta noche se presenta un duelo emocionante en el evento de la Liga de Campeones AFC Dos. persib Bandung jugará un partido fuera de casa contra el Grupo G Selangor FC en el estadio Petaling Jaya, el jueves 6 de noviembre de 2025. Este partido es crucial para que Maung Bandung mantenga sus esperanzas de clasificarse para la siguiente ronda.

Persib llegó a Malasia con un capital positivo tras conseguir dos victorias consecutivas en la fase de grupos. El equipo de Bojan Hodak se encuentra actualmente con mucha confianza y decidido a continuar con su tendencia ganadora.

Sin embargo, el Selangor FC está dispuesto a oponer una feroz resistencia para vengar su derrota en Bandung en el encuentro anterior. No es de extrañar que RCTI Sports, como emisora ​​oficial, llame a este partido «La venganza del gigante del país vecino».

El jugador de Persib Bandung, Andrew Jung, celebra un gol

El entrenador Bojan Hodak destacó que el partido contra Selangor no se trataba sólo de sumar, sino también de demostrar el carácter del equipo. «Tenemos que parecer disciplinados y mantener la regularidad del juego desde el principio. Una victoria fuera de casa será una ventaja importante para asegurar nuestro progreso en la siguiente fase», dijo Hodak, citado en el sitio web oficial de Persib.

Este partido se transmitió en vivo por RCTI a las 19.15 WIB y se puede ver en streaming a través de Vision+ y RCTI+. También se espera que el apoyo de Bobotoh, presente directamente en el estadio, pueda aumentar la motivación del equipo ante la presión del anfitrión. Enlace de transmisión en vivo haga clic aquí.

Persib Bandung está ahora decidido a ampliar su récord de imbatibilidad en competiciones asiáticas esta temporada. Este partido no es sólo una batalla por los tres puntos, sino también por el prestigio de dos grandes equipos del Sudeste Asiático que quieren demostrar quién es el mejor en esta región.