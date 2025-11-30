¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el Derby de Londres Chelsea vs Arsenal en la Premier League

Londres, VIVA – La rivalidad caliente ocurre en primera división este fin de semana. Chelsea entretener Arsenal en la continuación de la Premier League 2025/26. El duelo, titulado London Derby, tendrá lugar en Stamford Bridge el domingo 30 de noviembre de 2025 a partir de las 23.30 WIB. El partido se puede ver a través de transmisión en vivo de SCTV y transmisión en vivo de Vidio.

Este partido no es sólo una cuestión de prestigio. Chelsea y Arsenal compiten en lo más alto de la clasificación de la Premier League. El Arsenal está en camino de ganar el título, mientras que el Chelsea ha hecho una aparición sorpresa esta temporada gracias al impresionante desempeño de sus jugadores jóvenes.

El Arsenal llegó a Stamford Bridge con un capital sólido. Las tropas de Mikel Arteta se han mostrado estables a lo largo de la temporada. Confiaron en una combinación de Martin Ødegaard, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli para construir ataques. Declan Rice también es el motor del juego en el mediocampo.

Mientras tanto, el Chelsea experimentó importantes cambios bajo la dirección de Enzo Maresca. Los Blues parecieron más agresivos y fluidos, confiando en jugadores jóvenes como Cole Palmer, Kendry Páez y Nicolas Jackson. Levi Colwill y Benoît Badiashile también son nuevos pilares en defensa.

Desde la era de la Premier League, el Arsenal sigue estando por delante en el récord de encuentros del Derby de Londres. El Arsenal registró victorias 83 veces, mientras que el Chelsea 67 veces y otros 59 partidos terminaron en empate. Sin embargo, en las últimas tres temporadas, el Chelsea se ha mostrado más duro cuando juega en Stamford Bridge.

El derbi londinense de esta temporada también presenta una batalla interesante en el sector medio. El duelo de Declan Rice contra Moisés Caicedo será una de las claves del encuentro.

Horario de transmisión en vivo Chelsea-Arsenal

Partido: Chelsea-Arsenal

Competición: Premier League 2025/26

Fecha: domingo 30 de noviembre de 2025

Inicio: 23.30 WIB

Estadio: Stamford Bridge

Transmisión de televisión: SCTV

Transmisión en vivo: vídeo [LINK STREAMING]

El choque entre estos dos clubes londinenses siempre presenta mucha tensión, una atmósfera calurosa y un drama impredecible. La pregunta es: ¿Londres estará azul o roja esta noche?