¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para el Boxing Day Premier League MU vs Newcastle United

Mánchester, VIVA – Duelo emocionante día del boxeo primera división reunir manchester unido vs Newcastle United Celebrado en el estadio Old Trafford el jueves por la mañana WIB. Este partido comienza a las 03:00 WIB y es el único partido de la Premier League que se juega en el Boxing Day esta temporada.

El partido Manchester United vs Newcastle United se transmite en vivo por SCTV y también se puede ver mediante transmisión en vivo en Vidio. Este partido es lo más destacado porque tiene lugar en el Boxing Day, que es sinónimo del ambiente caluroso de la Premier League.

El Manchester United afrontó este partido en condiciones nada ideales. Los Diablos Rojos seguramente aparecerán sin su capitán y motor de ataque, Bruno Fernandes, que lleva aproximadamente un mes de baja por lesión. La ausencia de Bruno significa que el entrenador del MU, Rubén Amorim, tendrá que hacer ajustes importantes en la composición de su equipo.

A pesar de perder jugadores clave, Amorim sigue siendo optimista de que su equipo podrá parecer competitivo. Según el estratega portugués, la ausencia de Bruno abre oportunidades para que otros jugadores demuestren calidad y liderazgo en el campo.

Este partido es muy importante para el Manchester United, que actualmente ocupa el séptimo lugar en la clasificación de la Premier League con 26 puntos en 17 partidos. La victoria sobre Newcastle ayudará a MU a seguir ascendiendo hasta la cima.

Por otro lado, el Newcastle United también llegaba con grandes ambiciones. Las Urracas intentan sumar todos los puntos para mejorar su posición y penetrar entre los 10 primeros de la clasificación. Dado que los intereses de ambos equipos son igualmente altos, se prevé que el partido en Old Trafford será reñido y lleno de tensión.

La siguiente es información sobre la transmisión en vivo del partido Manchester United vs Newcastle United:

Calendario MU vs Newcastle United

Competición: Premier League 2025

Estadio: Old Trafford

Hora: jueves por la mañana WIB, 03.00 WIB

Transmisión en vivo: SCTV

Transmisión en vivo: Vídeo [LINK STREAMING]

Este partido del Boxing Day es un escenario importante para que el Manchester United demuestre que sigue siendo competitivo incluso sin su capitán, además de ser una dura prueba contra el Newcastle United que busca resucitar.