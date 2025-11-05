¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo Manchester City vs Borussia Dortmund: Erling Haaland se encuentra con su ex

Mánchester, VIVA – Los partidos calientes se presentan en la cuarta semana. Campeones de Liga 2025/2026 cuando ciudad de manchester entretener Borussia Dortmund en el Etihad Stadium, el jueves por la mañana WIB, 6 de noviembre de 2025. Este partido se transmitirá en vivo por SCTV y Vidio a partir de las 02.45 WIB.

Este encuentro se convirtió en el principal hito porque reunió Erling Haaland con su antiguo club, el Borussia Dortmund. El delantero noruego se enfrentará al equipo que se hizo famoso a nivel europeo antes de fichar por el Manchester City en 2022.

Se cree que Haaland es la principal amenaza para la defensa del Dortmund. En los tres partidos anteriores de la fase de grupos, el atacante de 25 años se mostró brillante y marcó goles consistentemente para The Citizens.

Sin embargo, el Borussia Dortmund llegó a Manchester con gran determinación. El equipo dirigido por Niko Kovac quiere vengar la derrota del encuentro anterior y mantener sus posibilidades de clasificarse para los octavos de final. Jóvenes estrellas como Julian Brandt y Karim Adeyemi serán los protagonistas de la primera línea del Die Borussen.

Mientras tanto, se prevé que el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, siga presentando su mejor plantilla. Además de Haaland, también están Kevin De Bruyne y Phil Foden, que están dispuestos a marcar el ritmo del juego para dominar el partido en casa.

Este partido no se trata sólo de tres puntos, sino también de emociones. Haaland volvió a enfrentarse a sus colegas de Dortmund: un reencuentro significativo y también una prueba de su agudeza en el escenario europeo.

Horario de transmisión en vivo y Enlace transmisión en vivo:

Manchester City-Borussia Dortmund

Jueves 6 de noviembre de 2025

Inicio: 02.45 WIB

En vivo por SCTV y Vidio [LINK LIVE STREAMING]