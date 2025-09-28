¡En curso! Programa de televisión y enlace de transmisión en vivo Newcastle United vs Arsenal

Inglaterra, Viva – Un duelo feroz se presenta en St. James ‘Park cuando Newcastle United entretener Arsenal En la sexta semana del partido Liga Premier 2025/2026, domingo 28 de septiembre de 2025 Night Wib. Este partido se puede ver en vivo en SCTV y durante Enlace de transmisión en vivo En el video a partir de las 22:30 WIB.

Horario de transmisión y enlaces de transmisión en vivo

Inicio: domingo 28 de septiembre de 2025 a las 22:30 Wib

Stadion: St. James ‘Park, Newcastle

Transmisión en vivo: SCTV

Transmisión en vivo: Video (suscríbete al paquete de la Premier League)

El enlace de transmisión oficial está disponible en la plataforma de video. Haga clic aquí.

Reunión de historial

El Arsenal tiene un mejor récord general con 39 victorias de 62 reuniones. Sin embargo, en los últimos tres viajes al parque de St. James, los Gunners siempre cayeron y no lograron marcar goles. Esta nota hace que el partido esta vez esté lleno de presión para el equipo de Mikel Arteta.

La condición actual de los dos equipos

Newcastle United

Actualmente habita en la junta central de la clasificación con 1 victoria, 3 sorteos y 1 derrota de 5 partidos.

La productividad del objetivo se ha convertido en un problema grave después de poder anotar 3 goles hasta ahora.

Sin embargo, la defensa es bastante sólida con algunas hojas limpias y apoyo público completo para el anfitrión.

Arsenal

Estar en segundo lugar con 10 puntos, solo a la deriva de Liverpool en la parte superior.

Solo dibujó 1-1 contra el Manchester City.

Varios jugadores de pilares todavía están heridos, incluidos Gabriel Jesus, Kai Hvertz y Noni Hikeke.

Mikel Arteta está decidido a romper el mal récord del Arsenal en St. James ‘Park para mantener oportunidades para competir en la pista del campeonato.

Predicción del juego

Se prevé que la batalla sea apretada. Newcastle tiene la ventaja de la atmósfera de la jaula y la defensa, mientras que el Arsenal sigue siendo superior a la calidad del escuadrón y la posesión de la pelota. Muchos observadores evalúan el sorteo se convierte en una alta posibilidad, a pesar de las posibilidades de que los artilleros roben tres puntos para permanecer abiertos.

Newcastle vs Arsenal Match no es solo un partido de la sexta semana, sino una prueba crucial para que Arteta y su equipo pongan fin a la maldición en St. James ‘Park. Mientras tanto, Newcastle espera poder aprovechar el apoyo de los seguidores para ganar la segunda victoria esta temporada.

Mira en vivo en SCTV o transmitiendo por video el domingo 28 de septiembre de 2025 a las 22:30 WIB.